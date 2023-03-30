Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşına zam 'hilesi'!

"Yapılan işlem tamamlamadır. 7.500 TL'den düşük olan emekli aylıkları Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak. Ancak emekliler Temmuz ayında 7.500 TL üzerinden değil daha düşük olan kendi kök aylıkları üzerinden zam alacaklar! İkisi arasında dağlar kadar fark var! Örneğin, şu an kök aylığı 5 bin Tl olan bir emekli 500 TL Hazine desteği ile 5 bin 500 TL alıyor. Temmuz'da yüzde 20 enflasyon zammı olursa bu zam 7.500 TL üzerine değil 5 bin TL üzerine gelecek. Emeklinin aylığı 6.000 TL olacak. Hazine bu kez 1.500 TL fark verecek ve emekli yine 7.500 TL alacak. Şimdiye kadar böyle oldu. Hile budur!"