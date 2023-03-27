Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde yaşanan düşüşü sıraladı. Erdursun, "Oranlar tüm durumu ve emekli bayram ikramiyesinin değer kaybettiğini gösteriyor" diyerek, "emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklikler olmasaydı, en düşük emekli aylığı 12 bin TL olacaktı" dedi.
Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında ise, bin 100 TL olarak uygulandı.
Son olarak AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Elitaş'ın açıklamaları sonrası Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.
"EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN 308 TL OLMALIDIR"
Emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından sosyal medya hesabından bayram ikramiyesinde yaşanan değer kaybını sıralayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram İkramiyesi 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartılıyor. Bayram ikramiyesi 2018'de 1.000 TL olarak başladı. 2018'de Asgari Ücret net 1.603 TL'idi. Yani Bayram ikramiyesi Başladığında Asgari Ücretin yüzde 62,4'üne tekamül ediyordu. 2023 Asgari Ücret 8.506 TL, bugün olması gereken Bayram İkramiyesi 5.308 TL'dir."