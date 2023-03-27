Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu!

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında ise, bin 100 TL olarak uygulandı.