Emekliye Eylül Ayı Promosyon Ayarı: Maaşın 2 Katına Çıktı

Bankalar, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödemeleri yapmaya devam ediyor. Bu promosyon miktarları bankalar arasında farklılık gösteriyor ve emekli müşteri kazanma yarışı kızışıyor. Bankalar, ek ödemeler ve çeşitli avantajlarla bu tutarları yükseltiyor.

Son güncellemelerle birlikte en yüksek promosyon miktarı 24 bin liraya kadar çıkarken, bu rakam daha önce 18 bin liraydı.

İŞTE GÜNCEL PROMOSYON TEKLİFLERİ:

-ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin liraya kadar promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı eklenmesiyle bu tutar 18 bin liraya kadar çıkabiliyor.



-QNB Finansbank: 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor. CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlayarak toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar promosyon veriyor.



-Akbank: 30 Eylül’e kadar emekli maaşını taşıyanlara 15 bin liraya kadar promosyon sunuyor. 5 otomatik fatura talimatı ile promosyon 17 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

-Türkiye Finans: Emekli maaşını taşıyanlara 12 bin liraya kadar nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca yeni gelen tanıdık emeklilere 2 bin 500 liraya kadar nakit ödül veriyor.

-Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli ve ücretsiz EFT/FAST hizmeti de sağlanıyor.

-Denizbank: Maaşını 3 yıl boyunca Denizbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon veriyor.

-VakıfBank: 12 bin liraya kadar promosyonun yanı sıra, VakıfBank Troy emekli kredi kartı ve bankomat kartı ile aylık 1.000 liraya kadar nakit ödeme sunarak toplamda 24 bin liraya kadar promosyon sağlıyor.

-Yapı Kredi: SGK emekli aylığını Yapı Kredi’ye taşıyanlara 15 bin liraya kadar promosyon veriyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımıyla toplam promosyon 18 bin liraya kadar çıkabiliyor.

-İş Bankası: Maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor ve özel ayrıcalıklar tanımlıyor.

-Ziraat Bankası ve Halkbank: Kamu bankalarından maaş alan emekliler, maaşlarına göre belirlenen promosyon tutarlarıyla 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme alabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem