Emekliye Büyük Darbe: 2025'te Maaşlara Yüzde 30 Kesinti Olacak

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, emekli aylığının miktarını doğrudan etkileyen güncelleme katsayısı ile belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşı hesaplamalarını yaparken, çalışanın prime esas kazançları, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranını temel alıyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, dilekçenin verildiği tarih, alınacak emekli maaşının tutarını ciddi anlamda etkileyebiliyor.

İsa Karakaş, 2023 yılında verilen emeklilik dilekçelerinin, 2024 yılına göre daha avantajlı olduğunu belirterek, o dönemdeki farkın çok büyük olmadığını söyledi. Ancak, bu yılki oranların, geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı ve bu farkın Türkiye tarihindeki en yüksek oranlardan biri olduğunu ekledi.

Kaynak: İHA