Emekliye 29 Ekim ikramiyesinde yeni detaylar: Ne kadar olacak, kimlere yatacak?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim'de ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları ortaya çıktı.
Türkiye'de emekliler için bayram ikramiyesi ödemeleri, ilk olarak 2018 yılında başlatılırken, bu uygulama kapsamına yalnızca dini bayramlar alınmıştı.
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan bin liralık ödemeler ile başlayan uygulamaya, aradan geçen 5 yılda yaşanan rekor enflasyonlara rağmen yalnızca bu sene zamlandı ve emeklilerin banka hesabına bayram başına 2 bin liralık ödeme yapıldı.
Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik emekli zammını yalnızca kök maaşlara yansıtan iktidar, hali hazırda en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın ücretinde hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde elini güçlendirmek ve emeklilerden aylardır gelen sert tepkileri dizginlemek isteyen hükümetin 29 Ekim'de emeklileri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödemesi yapacağı iddia edilmişti.
EMEKLİYE 29 EKİM'DE NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiye konusunda çalışmaların doğru olduğunu belirterek, "Emekliye ne kadar ikramiye verilecek?" sorusuna yanıt verdi.
Seçim öncesi iktidarın emeklilere yönelik bir hamle yapmak zorunda olduğunun altını çizen Erdursun, ilerleyen günlerde Meclis'e gelecek torba yasada ikramiyelere yönelik bir adım atılacağını belirtti.
Kamuoyunda ikramiye tutarı için tartışmaların 5 bin lira ile 10 bin lira çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çeken uzman isim, mevcut ekonomik ortamda 10 bin liralık ikramiye ihtimalinin bulunmadığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçeye fazla yük getirmemek için yalnızca 5 bin liralık ikramiye ödemelerine müsade edeceğini vurguladı.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Erdursun, emekliye verdiği kötü haberle ikramiye sevincini adeta milyonların kursağında bıraktı. Temmuz ayında getirilen zam sırasında en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapmayan iktidarın, 270 dolara düşerek son yılların en düşük seviyesini gören emekliler için ikramiye aylıklarında sınırlamaya gittiği iddia edildi.
Erdursun, 29 Ekim'de ödenecek ikramiyelerin yalnızca en düşük emekli maaşı alan vatandaşları kapsayacağının muhtemel olduğunu belirterek, taban aylık dışında maaş alan vatandaşlar için herhangi bir ikramiye girişiminin olmayacağını vurguladı.
Bir başka deyişle hükümet, Erdursun'un iddia ettiği planı uygulaması halinde mevcut maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan vatandaşlar, emekli ikramiyesi uygulamasından faydalanamayacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesinin ardından Türkiye'deki emekli sayısı 15 milyonun üzerine çıkarak hızlı bir artış gösterirken, emeklilere yapılan maaş ve ikramiye ödemelerinin Hazine'ye getirdiği yük de ciddi miktarda yukarı çıkmış oldu.
Emeklilerin tamamına ikramiye verilmesi halinde bütçeden 2 milyar 750 milyon liranın üzerinde bir para çıkması beklenirken, ikramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis'e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.