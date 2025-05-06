Emekliye 27 Bin Lira Ödeme Fırsatı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liler Dikkat! Garanti, Akbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank...

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi ve DenizBank başta olmak üzere birçok banka, promosyon tutarlarını artırarak yeni kampanyalarını duyurdu. Promosyon ödemeleri 12.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaşlarını tercih ettikleri bir bankaya taşımaları ve üç yıl boyunca bu bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlem, hem banka şubeleri aracılığıyla hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılması durumunda, alınan promosyonun kalan kısmı iade ediliyor.

PROMOSYON TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankaların sunduğu promosyon tutarı, emekli maaşının miktarına göre kademeli olarak değişiyor. En yüksek promosyon genellikle en yüksek maaş diliminde yer alan emeklilere verilirken, düşük maaşlı emeklilerin promosyon miktarı daha düşük oluyor. Bazı bankalar, nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı harcamalarına özel ek fırsatlar da sunuyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR (MAYIS 2025)

VAKIFBANK

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalara toplamda 15.000 TL’ye varan ek ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon miktarı 27.000 TL’ye ulaşabiliyor.

ING

ING, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanyada otomatik fatura talimatı gibi ek koşullar da bulunuyor.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

TEB, maaşını taşıyan ve 36 ay kalma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL temel promosyona ek 9.000 TL ilave ödeme sunarak toplamda 21.000 TL’ye varan fırsat sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, promosyon tutarını 20.000 TL’ye kadar yükseltiyor. Katılım bankası olması nedeniyle ödemeler faizsiz finans prensipleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

DENİZBANK

DenizBank, 2025 yılı promosyon kampanyasında 20.000 TL’ye kadar nakit ödeme imkânı tanıyor.

YAPI KREDİ

1 Mart – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, üç yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 15.000 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra QNB Emekli Kart sahiplerine yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL’ye ulaşan ödül sağlıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, maaş müşterisi emeklilere 2025 yılı için 14.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI

Her iki kamu bankası da 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Başvurular banka şubeleri veya dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş taşıma işlemini yapan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon imkânı sunuyor.

AKBANK

Akbank, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’lik bir ödül paketi hazırlamış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi