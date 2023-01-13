Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları

2.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak. SGK'ya emeklilik başvurularının tamamlanması ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar da EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıklarına başladı.