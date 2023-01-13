Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları
Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi, emekli promosyon rakamları olurken bu durum bankalar tarafından büyük bir rekabet ortamının oluşmasına neden oldu.
Ocak ayı emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Milyonları ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler için bankalar şimdiden promosyon hazrılıklarına başladı. Son güncellemelerle birlikte emekli promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bu rakamların 20 bin civarına çıkması beklentiler arasında. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte 2023 Ocak ayı zamlı promosyon ücret tablosu!
BANKALAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.
Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.
2.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
EYT düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak. SGK'ya emeklilik başvurularının tamamlanması ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar da EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıklarına başladı.