Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Tarih Netleşti...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farklarının ödeneceği tarih de netleşti.

En düşük emekli maaşı, 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayı maaşlarını almaya başlayan emekliler, zam farklarının ne zaman hesaba yatırılacağını merak ediyor. Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması kararı önümüzdeki hafta yasalaşacak. Temmuz zam farklarının ise ağustos ayında ödenmesi bekleniyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen vergi teklifi, 3.7 milyon emeklinin yararlanacağı düzenlemeyi içeriyor. Bu teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 3.703.000 emekliye zam farklarının ağustos ayında yatırılması planlanıyor. Düzenleme ayrıca kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılması ve EYT'li emeklilere uygulanan teşvikin kaldırılmasını da kapsıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 TL OLDU

Mevcut uygulamada, emekli aylıkları 10.000 TL'den düşük olan emeklilere Hazine desteği ile 10.000 TL ödeniyor. Yeni düzenleme ile bu tutar 12.500 TL'ye yükselecek. Bu sayede 3.7 milyon emeklinin hiç zam almama ya da yüzde 24.7'den düşük zam alma riski ortadan kalkacak. Kök aylığı 9.610 TL'nin altında olan emeklilere temmuz ayı itibarıyla 12.500 TL ödeneceği için, haziran ayına göre yüzde 25 zam almış olacaklar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın 17'si ila 28'i arasında ödeniyor. SSK'lıların temmuz ayı maaşları ödenmeye başladı ve kök aylığı 9.610 TL'nin altında olan emeklilere temmuz ayı maaşları yüzde 24.73'lük zam uygulanarak ödendi. Zam farklarının ağustosun ilk haftasında ödenmesi hedefleniyor. Farklar ödendikten sonra, ağustos ayı maaşları 12.500 TL olarak yatırılacak.