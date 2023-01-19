Emeklinin zamlı 2023 bayram ikramiyesi belli oldu: Nisan ayının ilk haftası hesaplarda!
Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyelerinin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyordu. 2023 yılında ikramiyelere yapılacak zam miktarı netlik kazandı.
EYT'lilerle birlikte sayıları 15 milyonu geçen emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda verilecek ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağıydı. Geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyeleri hakkında AKP'li milletvekili Hüseyin Yayman'ın "İnşallah milletimize mahcup olmayacak bir zam yapılacaktır" açıklaması gözleri açıklanacak yeni rakama çevirdi.
"5 SENEDE SADECE 100 LİRA ZAM"
Milyonlarca emeklinin 2018 yılında almaya başladığı 1000 liralık ikramiyeye senelerce hiçbir zam yapılmadı. Son olarak hükümet, geçtiğimiz yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emekliler tarafından sert tepki görmüştü.
İYİ Parti, 2018 yılında verilen 1000 liralık tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3700 liraya denk geldiğini ifade etti.
"İKRAMİYELER 3500 LİRA OLSUN"
İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL'ye yükseltilecekti.