Emeklinin zamlı 2023 bayram ikramiyesi belli oldu: Nisan ayının ilk haftası hesaplarda!

"İKRAMİYELER 3500 LİRA OLSUN"

İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL'ye yükseltilecekti.