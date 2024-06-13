Emeklinin yeni rotası belli oldu: ING'den emekliye bomba hamle geldi. ING Bank emekli promosyon rakamları ne kadar oldu?

ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi. ING Bank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

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Emeklinin yeni rotası belli oldu: ING'den emekliye bomba hamle geldi. ING Bank emekli promosyon rakamları ne kadar oldu? - Resim: 1

Milyonlarca emekli vatandaş harıl harıl emekli promosyon rakamlarını araştırmaya başlarken, en yüksek emekli promosyon rakamını veren bankayı tercih edebilmek için büyük bir mesai harcanıyor.

Bankalar ise her ay düzenli olarak emekli promosyon rakamlarını arttırırken, ING'den Haziran ayı güncellemesi geldi.

İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...

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