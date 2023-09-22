Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. İşte yeni maaşlar...

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Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devam eden emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

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Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar - Resim: 2

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor.

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Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar - Resim: 3

Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

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Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar - Resim: 4

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

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