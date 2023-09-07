Emeklilikte yeni sistem: Yaş şartı belli oldu
Yeni tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi gelecek yıl yürürlüğe konacak. Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) çalışanların, işverenleri tarafından BES'e dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik katılım sistemi, 2017 yılında başlamıştı. Buna göre, tüm çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesilerek, BES'e aktarılıyor çalışan isterse sistemde kalarak, tasarruf ediyor; istemezse de sistemden ayrılıyor.
Sözcü’de yer alan habere göre TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı.
TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.
DİLEYEN KİŞİ TES’E GEÇİŞ YAPABİLECEK
Kamuoyuna konuyla ilgili daha önce yansıyan sistem çalışmalarına göre kapsam dahilindeki tüm çalışanlar karma TES’e dahil olacak, sonra dileyen kişi isteğe bağlı TES’e geçiş yapabilecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak.