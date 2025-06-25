Emeklilikte Yeni İşiyle Köşeyi Döndü: Kilosunu 2.500 TL'den Satıyor, Sosyal Medyadan Sipariş Yağıyor

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Özellikle bölgedeki kestane ağaçlarından elde edilen balın, sağlık açısından da çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Kestane balı astım, bronşit, öksürük gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir şifa kaynağı. Bu nedenle Alaplı balı sadece yerli halktan değil, Avrupa’dan gelen gurbetçilerden de büyük talep görüyor" dedi.