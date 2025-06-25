Emeklilikte Yeni İşiyle Köşeyi Döndü: Kilosunu 2.500 TL'den Satıyor, Sosyal Medyadan Sipariş Yağıyor
Dededen miras kalan mesleği emeklilikte yeniden canlandırdı, kısa sürede zengin oldu. Ürünlerini sosyal medyada paylaşan girişimci Muhammet Bayraktar, organik kestane balının kilosunu 2.500 TL’ye satıyor. Yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: İHA
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Muhammet Bayraktar, dedesinden miras kalan arıcılık tutkusunu profesyonel bir işe dönüştürdü. Sadece iki kovanla başladığı serüvende bugün 100 kovana ulaşan Bayraktar, hem organik bal üretimi yapıyor hem de bu işi ailesinin geçim kaynağına dönüştürdü.
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YENİ İŞE BAŞLADI
Alaplı’nın Sindelli köyünde yaşayan Bayraktar, çocukluk yıllarından bu yana arılara büyük bir ilgi duyduğunu ve dedesinin nasihatiyle bu mesleğe yöneldiğini belirtti. 15 yaşındayken dedesinden arıcılıkla ilgili önemli bilgiler edinen Bayraktar, yıllar sonra hobi olarak başladığı bu işi emekliliğin ardından tam zamanlı hale getirdi.
"ARICILIĞI YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSEDİM"
İnşaat mühendisi olarak görev yaptığı yıllarda boş zamanlarını arıcılıkla değerlendirirken, şimdi emekli olduktan sonra tüm enerjisini bu işe verdiğini söyleyen Bayraktar, "Arıcılığı sadece gelir kaynağı olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimsedim. Arılarla kurduğum bağ sayesinde her zorluğun üstesinden geliyorum" dedi.
BALIN KİLOSUNU 2.500 TL'YE SATIYOR
Tamamı organik ve şekersiz üretimle elde edilen bal için büyük bir emek harcadığını belirten Bayraktar, her aşamasını tek başına yürüttüğünü dile getirdi. Kovanların bakımı, taşıması ve bal sağımını büyük bir özveriyle gerçekleştiren Bayraktar, bu yıl yaklaşık 1 ton bal üretmeyi hedefliyor. Rekolteye göre balın kilogram fiyatının 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında değişmesini beklediğini aktardı.
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Özellikle bölgedeki kestane ağaçlarından elde edilen balın, sağlık açısından da çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Kestane balı astım, bronşit, öksürük gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir şifa kaynağı. Bu nedenle Alaplı balı sadece yerli halktan değil, Avrupa’dan gelen gurbetçilerden de büyük talep görüyor" dedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla daha geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Bayraktar, bölgedeki kestane balının kalitesi sayesinde Alaplı’nın bu alanda marka haline geldiğini belirtti. Bayraktar, arıcılığı hem dedesinin emaneti olarak sürdürüyor hem de doğal ve kaliteli bal üretimiyle hem ailesine hem de bölgeye katkı sağlıyor.