Emeklilikte Yeni Dönem: Zam Düzenlemesi Komisyondan Geçti

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AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, ekonomiden siber güvenliğe kadar birçok alanda düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmeler sonunda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeye ilişkin yaptığı sunumda, mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 TL'ye yükseltileceğini söyledi.

Aksu, düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin doğrudan yararlanacağını belirterek, artışın yılın ikinci yarısında bütçeye yaklaşık 79 milyar TL ilave maliyet getireceğini ifade etti.

Kaynak: AA