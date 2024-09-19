Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gereken yaş ve prim gün şartlarında önemli bir düzenlemeye gitti. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni şartlar, emeklilik planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte SGK'nın duyurduğu yeni emeklilik şartları…
Kaynak: Haber Merkezi
SGK'nın açıkladığı yeni düzenlemeyle birlikte, 3600, 5000 ve 7200 prim gün hesapları sıfırlandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayanlar, bu yeni tabloyu dikkate alarak emeklilik başvurularını yapabilecekler.
YENİ ŞARTLAR NELER?
Erkek ve kadınlar için belirlenen yaş ve prim gün sayıları yıllara göre değişiklik gösteriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik için gerekli şartlar şu şekilde:
Erkekler İçin:
- 2023 yılı: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü
- 2024 yılı: 26 yıl sigortalılık süresi ve 5200 prim günü
- 2025 yılı: 27 yıl sigortalılık süresi ve 5400 prim günü
Kadınlar İçin:
- 2023 yılı: 20 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü
- 2024 yılı: 21 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü
- 2025 yılı: 22 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü