Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gereken yaş ve prim gün şartlarında önemli bir düzenlemeye gitti. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni şartlar, emeklilik planı yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte SGK'nın duyurduğu yeni emeklilik şartları…

Kaynak: Haber Merkezi

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Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı - Resim: 1

SGK'nın açıkladığı yeni düzenlemeyle birlikte, 3600, 5000 ve 7200 prim gün hesapları sıfırlandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayanlar, bu yeni tabloyu dikkate alarak emeklilik başvurularını yapabilecekler.

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Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı - Resim: 2

YENİ ŞARTLAR NELER?

Erkek ve kadınlar için belirlenen yaş ve prim gün sayıları yıllara göre değişiklik gösteriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik için gerekli şartlar şu şekilde:

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Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı - Resim: 3

Erkekler İçin:

- 2023 yılı: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü
- 2024 yılı: 26 yıl sigortalılık süresi ve 5200 prim günü
- 2025 yılı: 27 yıl sigortalılık süresi ve 5400 prim günü

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Emeklilikte Yaş ve Prim Şartları Değişti: SGK Yeni Listeyi Açıkladı - Resim: 4

Kadınlar İçin:

- 2023 yılı: 20 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü
- 2024 yılı: 21 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim günü
- 2025 yılı: 22 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü

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