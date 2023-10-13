Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!

"Buna ayrımcılığın babası denir. Bu ülke de emekli ne seviliyor ne de isteniyor. Erdoğan çalışana 5 bin TL yok dedi. Ben 11 bin 400 liraya Etiler'den villa almak için mi çalışıyorum. Yoksa son model araç almak için mi? Tabi ki hiç biri. Evime yiyecek götürebilmek için.