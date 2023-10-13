Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Emekli olabilmek için gereken yaş ve gün şartı değişti. SGK 1 Ekim itibariyle geçerli olacak yeni listeyi paylaştı. İşte emekliliğe dair yeni şartlar...
Emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını yerine getirmenin önemli olduğu her çalışan tarafından bilinen bir gerçek. Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından belirlenen yeni liste 1 Ekim itibariyle paylaşıldı.
Artık emekli olmak isteyenlerin ne zaman emekli olacaklarını öğrenmeleri için referans alacakları güncel şartlar ortaya çıktı. SGK'nın 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini planlayan vatandaşlar için büyük önem taşımakta.
SGK, emeklilik şartlarını etkileyen yeni yaş ve prim düzenlemelerini açıkladı. Bu güncellemeye göre 3600, 5000 ve 7200 prim hesaplama sistemleri yeniden düzenlendi. SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yeni yaş-gün tablosu 1 Ekim 2023 tarihi ile birlikte yürürlüğü girdi.
3600, 5000 ve 7200 PRİM HESABI SIFIRLANDI
TR haberde yer alan bilgilere göre; yeni düzenleme ile birlikte 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlandı. Prim gün sayısı nedeni ile emekli olamayanlar bu tabloyu takip ederek emeklilik başvurusu yapabilir,
İŞTE YENİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yeni yaş-gün tablosuna göre, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayıları şu şekilde belirlendi:
Erkekler için:
2023 yılı için 25 yıl ve 5000 prim günü
2024 yılı için 26 yıl ve 5200 prim günü
2025 yılı için 27 yıl ve 5400 prim günü
Kadınlar için:
2023 yılı için 20 yıl ve 3600 prim günü
2024 yılı için 21 yıl ve 3800 prim günü
2025 yılı için 22 yıl ve 4000 prim günü
ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL KONUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini, çalışmaya devam eden emeklilerin ise bundan yararlanamayacağını söyledi. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.
Vatandaşlar tepkilerini dile getirirken yaşlılığı sebebiyle çalışmakta zorlanan ama geçinemediği için çalışmak zorunda olanlar dikkat çekti.
Bir vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Buna ayrımcılığın babası denir. Bu ülke de emekli ne seviliyor ne de isteniyor. Erdoğan çalışana 5 bin TL yok dedi. Ben 11 bin 400 liraya Etiler'den villa almak için mi çalışıyorum. Yoksa son model araç almak için mi? Tabi ki hiç biri. Evime yiyecek götürebilmek için.
Çünkü çalışmasam bir kuru ekmeğe muhtaç olurum. Ama şunun da bilinmesini isterim. Yaşım 81.. İşyerlerinin yerlerini süpürüyorum. Çay servisi yapıyorum. Ben ölünce eşim bu paraya ev kirasını bile ödeyemez. Doğal olarak o da peşimden açlıktan ölür"