Emeklilikte Kök Maşı Formülü Masada! Sistem Sil Baştan Değişiyor

Seneye emekli olacaklar bu seneye göre daha az maaş alacak. Yüksek emekli aylık almak için başvurularda artış olurken, emeklilik sisteminde yoğunluk oluşmaya başladı. Emeklilik sisteminde oluşan sorunları çözmek için başlatılan çalışma son hızla devam ediyor.

Hazırlanacak olan çalışmaya emekliler ile ilgili iki maddenim daha ekleneceği ortaya çıktı. Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili olacak.