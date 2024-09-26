Emeklilikte Kök Maşı Formülü Masada! Sistem Sil Baştan Değişiyor
Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiren gelişmenin detayları ortaya çıktı. Bu sene emekli olanlar, seneye emekli olacaklara göre daha fazla maaş alacak. Yüksek maaş için bu sene emekli olmak için başvuranlar sistemde yoğunluk oluştururken, yeni iki düzenlemenin geleceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Seneye emekli olacaklar bu seneye göre daha az maaş alacak. Yüksek emekli aylık almak için başvurularda artış olurken, emeklilik sisteminde yoğunluk oluşmaya başladı. Emeklilik sisteminde oluşan sorunları çözmek için başlatılan çalışma son hızla devam ediyor.
Hazırlanacak olan çalışmaya emekliler ile ilgili iki maddenim daha ekleneceği ortaya çıktı. Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili olacak.
Emeklilere verilen maaşların sosyal destekle yükseltilmesi hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak. En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.
Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emeklinin zam alamayacağı ortaya çıktı.
Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor. Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor. Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.