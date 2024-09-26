Emeklilik Sisteminde O Değişiklik Masada: Çalışanlar İkinci Emeklilik Maaşı Alabilecek
Milyonlarca emeklinin takip ettiği emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yaşanması masaya yatırıldı. Yeni sistemde çalışanların da ikinci bir emekli aylığı alması söz konusu.
Kaynak: Mynet
Emeklilik sisteminde gerçekleştirilecek köklü değişiklikler, çalışan emeklilerin mali yükümlülüklerini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemelerle, emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireylerden belirli bir yaşa kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi alınması düşünülüyor. Bu yaş sınırının 55 ile 60 arasında olabileceği belirtiliyor. Böylece, hem işçiler hem de işverenler için prim katkıları artırılacak.
Mevcut durumda, emekli olan çalışanlardan yalnızca sosyal güvenlik destek primi alınırken, yeni düzenleme ile GSS priminin de alınması hedefleniyor. Bu durum, emekli bireylerin sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkıda bulunmasını sağlayacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ
Aynı zamanda, Orta Vadeli Program çerçevesinde hayata geçirilecek olan tamamlayıcı emeklilik sistemi de önemli bir yenilik olarak gündeme geliyor. Bu sistem, mevcut bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımın genişletilmesiyle oluşturulacak. Çalışanlar, işveren ve devlet desteği ile prim ödeyerek ikinci bir emeklilik hakkı elde edebilecekler.
Sistemde, 10 yıl boyunca prim ödeyip 56 yaş koşulunu sağlayan bireylere, birikimlerini toplu olarak alma veya ikinci bir emekli maaşı alma fırsatı sunulacak.
DEVLET DESTEĞİYLE İKİNCİ EMEKLİLİK MAAŞI
Mevcut bireysel emeklilik sisteminde çalışanlar, brüt maaşlarının %3’ünü emeklilik hesabına aktarırken, devlet bu miktarın %30’unu katkı sağlıyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise işverenin de katkı sağlaması bekleniyor. Bu yenilikle birlikte, çalışanlar 10 yıl süreyle sistemde kaldıklarında, belirlenen yaş sınırına ulaştıklarında ikinci bir emekli maaşı alma imkânına sahip olabilecekler. Bu düzenlemelerin, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini artırması ve çalışanların sosyal güvenlik güvencelerini güçlendirmesi hedefleniyor.