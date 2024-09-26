Emeklilik Sisteminde O Değişiklik Masada: Çalışanlar İkinci Emeklilik Maaşı Alabilecek

Emeklilik sisteminde gerçekleştirilecek köklü değişiklikler, çalışan emeklilerin mali yükümlülüklerini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemelerle, emeklilik sonrası çalışmaya devam eden bireylerden belirli bir yaşa kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi alınması düşünülüyor. Bu yaş sınırının 55 ile 60 arasında olabileceği belirtiliyor. Böylece, hem işçiler hem de işverenler için prim katkıları artırılacak.

Mevcut durumda, emekli olan çalışanlardan yalnızca sosyal güvenlik destek primi alınırken, yeni düzenleme ile GSS priminin de alınması hedefleniyor. Bu durum, emekli bireylerin sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkıda bulunmasını sağlayacak.