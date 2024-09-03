Emeklilik Sisteminde Kritik Düzenleme: Dikkat Çeken Detay Ortaya Çıktı
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kazım Ergün, mevcut emeklilik aylığı hesaplama sisteminin adaletsizliğe yol açtığını belirterek, bu sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Aralık 2024 ve Ocak 2025'te emekli olacaklar arasında yüzde 30'a varan aylık farkının oluşabileceğine dikkat çeken Ergün, bu durumun sosyal güvenlik sistemindeki eksikliklerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Ergün, sosyal güvenlik sisteminin toplumun geleceğini güvence altına alması gereken bir yapı olduğunu belirterek, emekli aylığına hak kazanma koşulları ve aylık hesaplamalarındaki eşitliğin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Mevcut sistemde bu eşitliğin sağlanamadığını dile getiren Ergün, sık sık değiştirilen sosyal güvenlik mevzuatının emekli aylıklarında farklılıklara neden olduğunu ve bu durumun sistemin eşitlik ilkesinden uzaklaşmasına yol açtığını vurguladı.
TÜED Başkanı, emeklilik sistemindeki mevcut sorunların çözümü için yeni bir aylık hesaplama yönteminin belirlenmesi gerektiğini savundu. Ergün, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun aylık hesaplama parametrelerinin iyi planlanmadığını belirterek, bu sebeple emeklilik yılları arasında büyük farklılıkların ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında yüzde 30'a varan aylık farkının oluşmasının, bu sorunların net bir yansıması olduğunu söyledi.
Ergün, sosyal güvenlik sisteminde emekliler arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, intibak düzenlemesinin bir zam değil, eşitlik sağlama amacı taşıdığını vurguladı. 2008 sonrası emekli olanların kök aylıklarında ciddi kayıplar yaşandığını belirten Ergün, bu kayıpların giderilmesi ve gelecekte yeni farklılıkların oluşmaması için emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması gerektiğini ifade etti.
TÜED olarak gösterge sistemine dönülmesi gerektiğini savunan Ergün, 2000 yılı öncesindeki bu sistemin devam ettirilmesi durumunda bugünkü eşitsizliklerin yaşanmayacağını söyledi. Ergün, "Gösterge sistemi uygulandığında, emekli olunan yıllar arasında aylık farkı oluşmayacak. Bu nedenle hükümetten, emeklilik sisteminin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.
Ergün, 2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulanması gerektiğini belirterek, emekli aylıklarının prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. TÜFE artışına endeksli zam oranlarının emeklileri koruyamadığını belirten Ergün, bu sistemin değiştirilmesini ve emekli aylıklarının iyileştirilmesi için seyyanen artışlar yapılmasını istedi. Ayrıca, emeklilere milli gelir artışından pay verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.