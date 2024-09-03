Emeklilik Sisteminde Kritik Düzenleme: Dikkat Çeken Detay Ortaya Çıktı

TÜED Başkanı, emeklilik sistemindeki mevcut sorunların çözümü için yeni bir aylık hesaplama yönteminin belirlenmesi gerektiğini savundu. Ergün, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun aylık hesaplama parametrelerinin iyi planlanmadığını belirterek, bu sebeple emeklilik yılları arasında büyük farklılıkların ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında yüzde 30'a varan aylık farkının oluşmasının, bu sorunların net bir yansıması olduğunu söyledi.