Emeklilik Sistemi Baştan Sona Değişiyor: Yeni Aylık Hesaplaması Bu Şekilde Yapılacak
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında emekli maaşlarıyla ilgili önemli değişiklikler planlanıyor. Yeni sistemin amacı, çalışanların emeklilik süresini uzatmak ve prim gün sayısına göre emekli maaşlarını artırmak. AKP Grup Başkanı Güler, bu değişikliklerin emeklilik sistemini daha adil ve sürdürülebilir bir hale getireceğini vurguladı.
Düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarının hesaplama yöntemlerinin sadeleştirilmesi hedefleniyor. Emekli maaşları şu anda 3 farklı dönem kapsamında uygulanan bir sistem aracılığıyla hesaplanıyor. Bu dönemler ise 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası. Her dönem için farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Yeni düzenleme ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması ve tek bir hesaplama yöntemi ile daha yüksek emekli maaşlarının sağlanması planlanıyor.
EMEKLİYE 'SIFIR ZAM' DARBESİ
Taban maaş uygulamasının da çeşitli sorunları gündemde. Bu sistem, düşük prim ödemesi yapan ya da asgari ücretle çalışan emeklilerin maaşlarını artırsa da, bazı emekliler için sıfır zam sorunu yaşanabiliyor ve taban maaşın hemen üstündeki emeklilerin maaşları yetersiz kalabiliyor. Ayrıca, yüksek prim ödeyen ve düşük prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farkı neredeyse tamamen kapanmış durumda.
YENİ DÜZENLEMELERDE ÖNE ÇIKANLAR
Yapılacak düzenlemelerde öne çıkan başlıklar şunlar:
- Aylık bağlama sistemindeki karmaşıklığın sadeleştirilmesi
- Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi
- Çalışan ve emekli oranındaki aktüeryal dengenin yeniden sağlanması
- Sistemde kalmanın emekli aylığı açısından daha cazip hale getirilmesi
Yeni düzenlemelerin 2024 yılı üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından taslakların hazırlanması ve düzenlemelerin yeni yasama döneminde meclise sunulması planlanıyor. Yeni hesapların yalnızca 1 güncelleme katsayısı beraberinde aylık bağlama oranının beraberinde yapılması bekleniyor. Böylece, daha fazla prim ödeyen ve uzun süre çalışan bireylerin daha yüksek emekli maaşları alması sağlanabilir.
GÜLER: DAHA ADİL HALE GETİRİLMESİ GEREK
Emeklilik sisteminde değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Dünyadaki gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 65-70 arasında olduğunu ve bizim de bu standartlara yaklaşmamız gerektiği” vurgusunu yaptı.
Abdullah Güler, Hazine desteğiyle emekli maaşlarının artırılmasının yanı sıra, mevcut sistemin daha dengeli ve adil hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?
haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirten Güler, sadece belirli meslek gruplarında esnek çalışma modellerine ilişkin çalışmalar olduğunu söyledi.