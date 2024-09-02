Emeklilik Sistemi Baştan Sona Değişiyor: Yeni Aylık Hesaplaması Bu Şekilde Yapılacak

Düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarının hesaplama yöntemlerinin sadeleştirilmesi hedefleniyor. Emekli maaşları şu anda 3 farklı dönem kapsamında uygulanan bir sistem aracılığıyla hesaplanıyor. Bu dönemler ise 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası. Her dönem için farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Yeni düzenleme ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması ve tek bir hesaplama yöntemi ile daha yüksek emekli maaşlarının sağlanması planlanıyor.