Emeklilik şartlarını sağlayanlar acele etsin: '1 Ocak'tan sonra her şey çok sancılı olacak'

SGK EMEKLİLİK SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

SGK’ya bağlı olarak çalışanların prim ödemesi ve emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösteriyor. Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yurttaşlar; 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işlemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebiliyor. Peki, kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?