Emeklilik şartlarını sağlayanlar acele etsin: '1 Ocak'tan sonra her şey çok sancılı olacak'
Emeklilik hayali kuran ve emekli olmak için bekleyen EYT'lilere Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinden sonra 2 milyondan fazla kişi emekli olurken, emeklilik için şartları sağlayamayan vatandaşlar için ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Cebinizden çıkacak para 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunursanız en az %50 oranında artar" diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdursun, "2024-2025 ekonomide çok sancılı olacak. Emeklilik çok daha önemli olacak" dedi.
Erdursun'un açıklaması şöyle:
Emekli olmak için bekleyen EYT'liler!
Emekli olmak için yasalarda değişiklik beklemeyin,
Mevcut emeklilik şartlarını tamamlamaya çalışın
İlk işe başlama tarihinize göre SSK'da 5.000-5975 prim gün sayınızı tamamlayın
Prim gün sayınızı tamamlarken son 2520 güne dikkat edin
Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler 9.000 gün
Emekli Sandığında kadınlar 7200, erkekler 9.000 günü tamamlayın
Bağ-Kur'da yasa değişikliği olursa zaten yararlanacaksınız, hükümet oyalayıcı taktik izliyor
Ocakta asgari ücrete ciddi artış olacak, prim günü eksik olanlar 31.12.2023'e kadar SGK'ya borçlanma hakkınız varsa müracaatta bulunun, borçlanmalar asgari ücrete göre belirleniyor.
Bağ-kur'da silinen günler için 31.12.2023'e kadar ihya müracaatında bulunun
Cebinizden çıkacak para 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunursanız en az %50 oranında artar!
2024-2025 ekonomide çok sancılı olacak
Emeklilik çok daha önemli olacak,
Ocak ayında emekli aylıklarına ciddi oranda zam yapacaklar, emekli aylıklarına zam konusunu seçim öncesine bıraktılar
3600 günle SSK'da kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak, yaşınız ve prim eksiğinize göre yaşa tabi olmadan emekli olmak mı! 58-60 yaşını beklemek mi mantıklı bunun matematiğini iyi yapın!
3600 günle kadınlar 58 değil de 50, erkekler 60 değil de 55 yaş olur mu diye beklemeyin! Zaman kaybetmeyin!
Planlamanızı doğru yapın!
SGK EMEKLİLİK SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
SGK’ya bağlı olarak çalışanların prim ödemesi ve emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösteriyor. Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yurttaşlar; 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işlemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebiliyor. Peki, kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?
e-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA
e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklanarak "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgilerine ulaşmak mümkün. e-Devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneği ile hizmete başlanan yılın girilmesinin ardından sorgulama yapmak mümkün.
SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA
Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması'na giriş yapabilmek için sayfada yer alan formun detaylı bir şekilde doldurulması gerekir. Hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı. Hizmet Dökümü'nü e-Devlet üzerinden almak mümkün. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşı sayfada gözükecektir.
Kaynak: Günboyu