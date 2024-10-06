Emeklilik Şartlarında Büyük Değişiklik! Bağ-Kur’lulara Prim İndirimi Geliyor

Yeni düzenleme ile Bağ-Kur’lular, 7200 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabilecekler. Ancak yaş şartı geçerli olacak ve prim gün sayısını dolduranlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 yaş olarak belirlenmiş durumda ve bu yaşlar kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.