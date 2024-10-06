Emeklilik Şartlarında Büyük Değişiklik! Bağ-Kur’lulara Prim İndirimi Geliyor
Bağ-Kur’lular için uzun zamandır beklenen prim gün indirimi düzenlemesi hayata geçiriliyor. Milyonlarca küçük esnaf ve çiftçinin faydalanacağı bu yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur’luların emeklilik için ödemeleri gereken prim gün sayısı 9000’den 7200’e düşürülecek. Bu değişiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak torba yasa ile yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Düzenlemenin ilk etapta, basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az çalışanı olan küçük esnafları kapsaması bekleniyor. Bakkal, terzi, kasap ve berber gibi meslek sahipleri ile çiftçi Bağ-Kur’lular da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca, prim günleri borç nedeniyle dondurulan Bağ-Kur’lular, dondurulan günlerini yeniden satın alarak emeklilik hakkını elde edebilecekler.
Yeni düzenleme ile Bağ-Kur’lular, 7200 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabilecekler. Ancak yaş şartı geçerli olacak ve prim gün sayısını dolduranlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 yaş olarak belirlenmiş durumda ve bu yaşlar kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki Bağ-Kur’luların da bu düzenlemeden faydalanabileceği düşünülüyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT’liler, 9000 gün prim doldurma zorunluluğu olmadan 7200 günle emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısı dolsa dahi yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamayacak.
Farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan kişiler için geçerli olan "son 7 yıl kuralı" düzenlemede bir değişikliğe uğramıyor. Bu kurala göre, emeklilik işlemleri, son 7 yılda en fazla hangi kuruma prim ödenmişse o kurum üzerinden gerçekleştiriliyor.
Prim gün sayısı indirimi otomatik olarak uygulanacak. Ancak emekli olabilmek için yaş şartını dolduran Bağ-Kur’luların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunmaları gerekecek. Bu süreçte, prim gününü tamamlayanların başvuru işlemlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.