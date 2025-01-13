Emeklilik Şartları Sil Baştan Değişti! SGK'dan SSK Adımı, Milyonları İlgilendiren Karar
Engelli emekliliğiyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan SSK’lıların (4A) emeklilik süreci, yapılan değişiklikle farklı bir uygulamaya geçti. Yeni düzenleme, engelli emeklilik şartlarında yetkili kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olacağını belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, engelli emekliliği sürecinde önemli değişiklikler getirdi. Bu değişiklikle, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelli SSK’lıların emeklilik sürecinde yetkili kurum olarak SGK açıklandı.
YENİ SAĞLIK RAPORU ŞARTI
Yasalaşan teklif ile, engelli emeklilik hakkı için SGK sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu almak zorunlu hale geldi. SGK sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor, sigortalı kişinin emeklilik hakkı kazanabilmesi için sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamladığını gösteren belge olacak.
VERGİ İNDİRİM BELGESİ UYGULAMASI
Daha önce, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan engelliler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu.
Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu sistem tamamen kaldırıldı. Bundan sonra engelli emeklilik işlemleri, SGK tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.