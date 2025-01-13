Emeklilik Şartları Sil Baştan Değişti! SGK'dan SSK Adımı, Milyonları İlgilendiren Karar

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, engelli emekliliği sürecinde önemli değişiklikler getirdi. Bu değişiklikle, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelli SSK’lıların emeklilik sürecinde yetkili kurum olarak SGK açıklandı.