Emeklilik Şartları Değişti! SGK Başuzmanı İsa Karakaş ‘İkinci EYT Doğuyor’ Diyerek Açıkladı: Bazılarının Emekli Maaşı Bile Kesilebilir

7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel sektör işverenlerine yönelik sigorta prim indirimi, imalat sektörü teşvikleri ve engelli emeklilik şartları gibi konularda düzenlemeler yapıldı. Ancak engelli emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler tartışmalara yol açtı.

TGRT Haber’in aktardığı bilgiye göre, konunun detaylarını anlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş engelli bireylerin emeklilik haklarını zorlaştıracağını ifade ederek, “Kasım ayında Meclis'e verilen torba kanununa baktığımız zaman dezavantajlı durumda bulunan bazı kardeşlerimizin emeklilik haklarının geriye gittiği ve emekli olmalarının zorlaştığını ifade etmek isterim. Sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu ile diğer kanunlarda değişiklik öngören 7538 sayılı torba kanunu, Resmi Gazetede yayınlandı ve dolayısıyla artık süreç başladı” dedi.

VERGİ İNDİRİMİ ŞARTI KALDIRILDI

Karakaş mevcutta engellilerin yaş şartı olmaksızın emekli olabildiğini dile getirirken yasa sonrası vergi indirimi ile emeklilik hakkının da son bulduğunu sözlerine ekledi. “Şimdi engellilerin hayatını kolaylaştırmak için sosyal amaçlı düzenlemeler vardı. Bunlardan biri de vergi indirimi ile emeklilik” diyen uzman isim, “Engelliler, 2008 Ekim ayı ve öncesinde işe girişi olanlar için vergi indirim belgesini aldıkları zaman gerekli sigortalık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamladıklarında SGK'ya başvurarak emekli olabiliyorlardı. Ancak bu uygulama artık kaldırılıyor."

ENGELLİ RAPORU ALMAK ZORLAŞACAK

Kanunla birlikte engelli raporu değerlendirme şartları da değişti. “Artık engelliliğe esas sağlık raporu alma şartı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu'ndan SGK’nın sağlık kurullarına geçti” diyen Karakaş, “SGK, bu düzenleme ile sosyal amaçlardan çok çalışma gücüne odaklanacak. Bu durum, engelliler için rapor almayı zorlaştıracak ve dolayısıyla emeklilik hakkını dolaylı olarak sınırlandıracak” açıklanmasında bulundu.

“YENİ EYT’YE YOL AÇACAK”

Düzenlemenin ikinci bir EYT sürecine neden olabileceğinin altını çizen Karakaş, “EYT’lilerin yıllarca süren mücadelesi, kazanılmış haklarının geri alınmasına karşıydı. Şimdi vergi indirimi ile emeklilik de kazanılmış bir haktır ve bu hakların alınması yeni bir mağduriyet dalgası yaratacaktır. Bu düzenlemenin derhal Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerekiyor. Müktesep haklar kapsamında bunun iptal edilmesi büyük bir olasılık” diye konuştu.

SÜRELİ RAPORLARDA MAAŞLAR KESİLEBİLİR

“Şu anda emekli olmuş olanların hakları korunuyor, emeklilik ödeniyor ancak süreli bir rapor alınmışsa bu süreli raporlar elbette ki kontrol muayenesine tabi tutulduğu zaman çalışma gücündeki kayıp yüzde 40'ın altındaysa emeklilik maaşları kesilecek” diyen Karakaş, engelli raporlarında suistimaller yaşandığını ancak bunun faturasının vatandaşın kazanılmış hakkının elinden alınması için gerekçe olamayacağını kaydetti.

Kaynak: TGRT Haber