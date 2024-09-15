Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber: Özgür Erdursun Açıkladı, 11 Yıl Uzayabilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur emekliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, özellikle 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra Bağ-Kur sisteminde kalanların emeklilik sürecinin uzayabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Erdursun'un verdiği bilgilere göre, Türkiye’de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler bekleniyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde prim miktarı, yaş ve ödenen süreyi esas alacak bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Bu değişiklikler, emeklilik koşullarını önemli ölçüde etkileyecek.
Özgür Erdursun, bu süreçte dikkate alınması gereken kritik noktaları şöyle sıraladı:
- 1 Mayıs 2021 öncesi ödenmemiş Bağ-Kur borçları silindi, ancak bu tarihten sonraki borçlar hala geçerliliğini koruyor.
- Emeklilikte son 2520 gün, hangi statüde emekli olacağınızı belirliyor.
- SSK’dan emekli olmak isteyenler, Bağ-Kur’a geçtikten sonra 1260 günden fazla prim öderlerse Bağ-Kur şartlarına tabi oluyorlar.
- 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra Bağ-Kur’da 1261 günden fazla kalanlar, emeklilik koşullarını değiştirebilir.
Özgür Erdursun'un en dikkat çekici uyarısı, 1 Mayıs 2021 sonrası Bağ-Kur’da 3 yıl 6 aydan fazla kalanların emeklilik süresinin önemli ölçüde uzayabileceği oldu. Bu durum, SSK’dan emekli olmak için gereken 5.000-5.975 gün yerine, Bağ-Kur’dan 9.000 gün prim ödeme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu süreyi aşanlar için emeklilik süresi, en az 8 yıl 4 ay 25 gün, en fazla ise 11 yıl 1 ay 10 gün uzayabiliyor.
Özgür Erdursun, özellikle Bağ-Kur’lu olup borçlarını ödemeyen ve bu borçları sildirenlerin 1 Mayıs 2021 tarihine özel dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu tarihten sonra Bağ-Kur’da geçirilen süre, emeklilik planlarını köklü bir şekilde değiştirebilir.