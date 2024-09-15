Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber: Özgür Erdursun Açıkladı, 11 Yıl Uzayabilir

Özgür Erdursun'un en dikkat çekici uyarısı, 1 Mayıs 2021 sonrası Bağ-Kur’da 3 yıl 6 aydan fazla kalanların emeklilik süresinin önemli ölçüde uzayabileceği oldu. Bu durum, SSK’dan emekli olmak için gereken 5.000-5.975 gün yerine, Bağ-Kur’dan 9.000 gün prim ödeme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu süreyi aşanlar için emeklilik süresi, en az 8 yıl 4 ay 25 gün, en fazla ise 11 yıl 1 ay 10 gün uzayabiliyor.