Emeklilik Dilekçesinde Tarihe Dikkat: Bir Gün Farkla Yüzde 30 Daha Yüksek Maaş!

Emekli aylıklarının hesaplanmasına kullanılan formül uyarınca, 2024 yılında emekli olacak bir sigortalının aylığının 2025 yılındaki emekliliğe göre en az yüzde 30 daha fazla olması yüzbinlerce kişinin yılbaşından önce emeklilik dilekçesi vermesine yol açacak. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, SGK'nın bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını belirterek, özetle şunları yazdı:

"Tüm veriler ortada iken MB ve OVP hedefleri belli iken SGK’nın ortaya çıkacak sosyal güvenlik tarihimizin en büyük farkına karşın aradan 8,5 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen hâlen tedbir almaması, TBMM kapanmadan önce yasal düzenleme yapılmaması sistemden hızla panik hâlinde kaçışların artmasına sebebiyet vermiştir.

Zira 2024 yılı enflasyonu %42, 45, 46, 48… kaç gerçekleşirse gerçekleşsin 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenler 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenlere göre %30’lardan daha az olmayacak büyük avantajlar elde edecektir.

Misalen özel sektörde çalışan bir işçi 31.12.2024 günü emeklilik dilekçesini verdiğinde sadece 1 gün sonra yani 01.01.2025 günü dilekçesini veren aynı çalışma şartlarına sahip işçiye göre %30’dan az olmayacak oranda daha yüksek maaş alabilecektir. Bu gerçekten rekor farktır. Tolere edilemeyecek kabul edilemeyecek bir farktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi