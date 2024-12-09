Emeklilerin Yıllarca Ödediği Masraf Kalkıyor: TBMM'de Düğmeye Basıldı! Artık Bedava Olacak

"Emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar, yaşamları boyunca düzenli prim ödemelerine rağmen, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına sahip olamamaktadır" diyen Tanal, "Emekli bir bireyin geçimini sağlamak için yeniden çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkeleri ve Anayasa ile bağdaşmamaktadır" dedi.

Emeklilerin sağlık giderlerinin baskısı altında olduğunu söyleyen Tanal, "Yüksek yaşam maliyetiyle mücadele eden emekliler, sağlık harcamaları için yeterli bütçeye sahip değil" diye konuştu. Tanal, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarına göre daha sık olduğunu ve bu nedenle sağlık harcamalarının emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu, ancak bu durumun hükümet tarafından göz ardı edildiğini ifade etti.