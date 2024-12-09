Emeklilerin Yıllarca Ödediği Masraf Kalkıyor: TBMM'de Düğmeye Basıldı! Artık Bedava Olacak
Ocak ayında yapılacak zammı dört gözle bekleyen emekliler için bir yandan da TBMM'de flaş bir gelişme yaşandı. 81 ilde uygulanacak yeni sistemle birlikte emeklilerin yıllarca ödediği o masraf kaldırılacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi fark etmeden tüm emekliler artık o uygulamadan bedava yararlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. En düşük emekli maaşı şuan 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilecek.
TBMM'DE DÜĞMEYE BASILDI
Son dönemde artan enflasyon, temel ürün ve hizmetlere yapılan zamlarla emeklilerin yaşamları daha da zorlaştı. Ocak ayında yapılacak zammı dört gözle bekleyen emekliler için bir yandan da TBMM'de flaş bir gelişme yaşandı. Geçim sıkıntısında olan emeklileri heyecanlandıran çalışma için düğmeye basıldı.
EMEKLİYE ARTIK BEDAVA OLACAK
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir adım TBMM'de gündeme geldi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan kanun teklifi ile birlikte yeni yapılacak düzenlemede SSK, Bağkur emeklisinin yıllardır en çok şikayet ettiği masraf kaldırılacak. Türkiye'nin her yerinden 81 ilde uygulanacak olan yeni sistemde artık emekliler o uygulamadan bedava yararlanabilecek.
EMEKLİLER SAĞLIK GİDERLERİNDEN MUAF OLACAK
Emeklilerin belirli bir yaşam standardının altında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, mevcut ekonomik koşulların emekliler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirterek, bu düzenlemenin gerekliliğine dikkat çekti. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan kanun teklifi, emeklilerin sağlık hizmetlerinden ve reçeteli ilaçlardan ücretsiz faydalanmasını öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse, emekliler sağlık giderlerinden tamamen muaf tutulacak.
"Emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar, yaşamları boyunca düzenli prim ödemelerine rağmen, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına sahip olamamaktadır" diyen Tanal, "Emekli bir bireyin geçimini sağlamak için yeniden çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkeleri ve Anayasa ile bağdaşmamaktadır" dedi.
Emeklilerin sağlık giderlerinin baskısı altında olduğunu söyleyen Tanal, "Yüksek yaşam maliyetiyle mücadele eden emekliler, sağlık harcamaları için yeterli bütçeye sahip değil" diye konuştu. Tanal, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarına göre daha sık olduğunu ve bu nedenle sağlık harcamalarının emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu, ancak bu durumun hükümet tarafından göz ardı edildiğini ifade etti.