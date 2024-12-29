Emeklilerin Yeni Gözdesi Oldu! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı, Kapış Kapış Satılıyor

Bursa'nın sakin ilçelerinden İznik, yeşil doğası, göl manzarası ve tarihi dokusuyla emekliler için cazip bir yer haline geldi. İstanbul’a olan yakınlığı da bu tercihte önemli bir rol oynuyor. Tatilciler için de popüler bir rota olan İznik, huzurlu atmosferi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor.