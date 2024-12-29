Emeklilerin Yeni Gözdesi Oldu! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı, Kapış Kapış Satılıyor
Hayat pahalılığı ve şehir yaşamının zorlukları, büyükşehirlerden kırsal bölgelere göçü hızlandırırken, emeklilerin gayrimenkul yatırımlarında Marmara Bölgesi'nin gözde ilçesi İznik ön plana çıkıyor. Hem ekonomik hem de doğa harikası özellikleriyle dikkat çeken İznik, sakin bir yaşam arayışında olanların favorisi haline geldi.
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Bursa'nın sakin ilçelerinden İznik, yeşil doğası, göl manzarası ve tarihi dokusuyla emekliler için cazip bir yer haline geldi. İstanbul’a olan yakınlığı da bu tercihte önemli bir rol oynuyor. Tatilciler için de popüler bir rota olan İznik, huzurlu atmosferi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor.
PEK ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İznik, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Antik dönemde Nikaia adıyla bilinen İznik, Büyük İskender’in generallerinden Antigonos tarafından kurulmuş ve Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip. Hristiyanlıkta üçleme inancının kabul edildiği ilk konsilin düzenlendiği bu şehir, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de büyük bir merkez haline gelmiştir.
Çini sanatıyla ünlü olan İznik, Osmanlı dönemine özgü mavi ve yeşil tonlardaki zarif motifleriyle sanat tarihine damga vurmuştur. Ayrıca Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, ilçenin doğal güzellikleri arasında başı çekiyor.
GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA YÜKSELEN DEĞER
İznik, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, uygun gayrimenkul fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle emekliler, burada hem ekonomik bir yaşam sürüyor hem de doğayla iç içe huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor. Çevre illere kıyasla daha uygun bir yaşam maliyeti sunan İznik’te, kira fiyatları Türkiye ortalamasına göre düşük seyrediyor.
Kiraların 10 bin liradan başladığı İznik, aynı zamanda arsa ve konut yatırımları için de büyük ilgi görüyor. Son yıllarda, emekli ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle İznik, gayrimenkul piyasasında da önemli bir yer edinmiş durumda.