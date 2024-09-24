Emeklilerin En Çok Şikayet Ettiği Masraf Kalkıyor! Artık Tamamen Ücretsiz Olacak

Tanal, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarına göre daha sık olduğunu ve bu nedenle sağlık harcamalarının emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu, ancak bu durumun politika belirleyicileri tarafından göz ardı edildiğini ifade etti.