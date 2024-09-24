Emeklilerin En Çok Şikayet Ettiği Masraf Kalkıyor! Artık Tamamen Ücretsiz Olacak
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak ilk adım TBMM'de atıldı. Emeklilerin en çok şikayet ettiği masraf artık kalkacak, tamamen ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de enflasyonun yükselmesi, birçok ürün ve hizmette zam yapılmasına neden olurken, emekliler bu durumdan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla, TBMM'ye sunulan yeni bir kanun teklifi, sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olmasını öneriyor.
TBMM'DE İLK ADIM ATILDI
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan bu teklif, emeklilerin her türlü sağlık hizmetinden ve reçeteli ilaçlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Eğer teklif kabul edilirse, emekliler sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemeyecek, böylece sağlık masrafları önemli ölçüde azalacak. Tanal, emeklilerin mevcut yaşam standartlarının insan onuruna uygun olmadığını vurgulayarak, bu düzenlemenin gerekliliğine dikkat çekti.
Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, ülke genelindeki hatalı ekonomi politikalarının neden olduğu artan enflasyonun, tüm vatandaşları olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.
Emeklilerin belirli bir yaşam standardının altında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Emekli aylığı almaya hak kazanan bireyler, yaşamları boyunca düzenli prim ödemelerine rağmen, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına sahip olamamaktadır" dedi.
EMEKLİLERİN SAĞLIK GİDERLERİ ÜCRETSİZ OLACAK
Ayrıca, gerekçede emeklilerin çoğunun ek gelir elde etmek için çalışacak fiziksel güce sahip olmadığına dikkat çekildi. Tanal, "Emekli bir bireyin geçimini sağlamak için yeniden çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkeleri ve Anayasa ile bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Emeklilerin sağlık giderlerinin baskısı altında olduğunu da dile getiren Tanal, "Yüksek yaşam maliyetiyle mücadele eden emekliler, sağlık harcamaları için yeterli bütçeye sahip değildir" şeklinde konuştu.
Sağlık hizmetlerinin ücretli olması ve emeklilerin 10 bin Türk Lirası ile enflasyon ortamında hayatta kalma çabası göz önüne alındığında, sağlık harcamaları için ayrı bir bütçe oluşturmanın imkânsız olduğu belirtildi.
Tanal, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarının diğer yaş gruplarına göre daha sık olduğunu ve bu nedenle sağlık harcamalarının emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu, ancak bu durumun politika belirleyicileri tarafından göz ardı edildiğini ifade etti.