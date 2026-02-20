Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Son Viraja Girildi: İşte Masadaki 3 Zam Senaryosu

Maaş artışlarının netleşmesi sonrası milyonlarca emekli bu kez bayram ikramiyelerine odaklandı. Ankara kulislerinde farklı artış formülleri konuşulurken, ödeme takvimi ve kritik tarihler de şekillenmeye başladı.

Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Son Viraja Girildi: İşte Masadaki 3 Zam Senaryosu
Yeni yılın ilk ekonomik verileriyle birlikte emeklilerin gelirlerine ilişkin tablo büyük ölçüde belirginleşti. Yapılan düzenlemeler kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 12,19 oranında artış uygulanırken, memur emeklileri için zam oranı yüzde 18,60 olarak açıklandı. Kök maaşı düşük kalan kesimler için yapılan dengeleme adımıyla en düşük emekli aylıklarında da yukarı yönlü güncelleme yapıldı.

İKRAMİYE ARTIŞI İÇİN ÜÇ FARKLI FORMÜL

Maaş farklarının hesaplara yansımasının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Başkent kulislerine yansıyan bilgilere göre, mevcut ikramiye tutarının artırılmasına yönelik üç ayrı senaryo öne çıkıyor. Değerlendirilen seçenekler arasında belirli tutarlarda artış yapılması ve bütçe imkânlarına göre daha yüksek bir rakam belirlenmesi ihtimali bulunuyor.

Ekonomi yönetiminin, mali dengeler ve bütçe hesapları doğrultusunda nihai kararı vereceği ifade ediliyor.

YILLIK ÖDEME TUTARI YÜKSELEBİLİR

Masadaki en yüksek artış seçeneğinin kabul edilmesi halinde emeklilerin yıl içinde alacağı toplam ikramiye tutarında kayda değer bir artış yaşanabileceği belirtiliyor. Ramazan ve Kurban bayramlarını kapsayan ödemelerin, tercih edilecek formüle göre farklı seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANIYOR

Bayram ikramiyesi uygulaması yalnızca emeklileri değil, farklı hak sahiplerini de kapsıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar başta olmak üzere, mevzuatta tanımlanan diğer grupların da hisse oranlarına göre ödemeden faydalandığı biliniyor.

BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ TAKİP EDİLİYOR

Ramazan Bayramı ödemelerinden yararlanmak isteyen yeni emekli adayları için başvuru sürecindeki kritik tarihler önemini koruyor. Belirlenen tarihlere kadar emeklilik dilekçesini verenlerin ilk ikramiye ödemesinden faydalanabileceği belirtiliyor. Kurban Bayramı için geçerli olacak takvimin de benzer şekilde işlemesi bekleniyor.

ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİNDE YAPILACAK

Bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kesin ödeme günlerinin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.

İkramiye artışına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi için kararın Kabine ve Meclis aşamalarından geçmesi gerekiyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte nihai rakamlar da netleşmiş olacak.

