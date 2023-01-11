Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücret ve memur ile emekli maaşına yapılan zamların ardından gözler emeklilerin bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağına çevrildi.
2018 yılında verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesinde bir artışın olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlar maaşlara ilave zam beklerken bayram ikramiyesi için de düğmeye basıldı.
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye bayram ikramiyesi yatıyor. İkramiye tutarı geçen sene bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. Emekli her iki bayramda da toplam 2 bin 200 TL'yi cebine koymuştu.
Geçen sene bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 10 zamla bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Emekli dernekleri ise ikramiyenin her sene enflasyona göre güncellenmesini istemişti.
2018 yılında verilmeye başlanan ikramiye her sene enflasyona göre güncellenseydi şu anda tutar 3 bin 200 TL olacaktı