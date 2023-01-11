Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Asgari ücret ve memur ile emekli maaşına yapılan zamların ardından gözler emeklilerin bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağına çevrildi.

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Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı - Resim: 1

2018 yılında verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesinde bir artışın olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlar maaşlara ilave zam beklerken bayram ikramiyesi için de düğmeye basıldı.

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Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı - Resim: 2

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye bayram ikramiyesi yatıyor. İkramiye tutarı geçen sene bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. Emekli her iki bayramda da toplam 2 bin 200 TL'yi cebine koymuştu. 

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Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı - Resim: 3

Geçen sene bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 10 zamla bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Emekli dernekleri ise ikramiyenin her sene enflasyona göre güncellenmesini istemişti.

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Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı - Resim: 4

2018 yılında verilmeye başlanan ikramiye her sene enflasyona göre güncellenseydi şu anda tutar 3 bin 200 TL olacaktı

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