Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti

YÜZDE 30'LUK ZAM GÜNDEMDE: 2 BİN 860 TL

TV100'de yer alan habere göre; eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak.