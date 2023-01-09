Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs 2023'e çekilebileceği konuşulurken, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde üzerinde durulan zam oranı belli oldu.
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında olacak. Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı. 2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.
Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok, ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.
GEÇEN YIL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BİN 100 TL'YDİ
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.
YÜZDE 30'LUK ZAM GÜNDEMDE: 2 BİN 860 TL
TV100'de yer alan habere göre; eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak.