Emeklileri Sevindiren Gelişme: Yüzde 30 İndirim Geldi

ANLAŞMALI SALONLARDA GEÇERLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Emeklilerimiz, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından % 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.”