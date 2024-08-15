Emeklileri Sevindiren Gelişme: Yüzde 30 İndirim Geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilere müjde niteliğinde bir duyuru yaptı. Bakanlık, "Emekliler Yılı" çerçevesinde emeklilere yönelik yeni bir indirim fırsatını hayata geçiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmelerin ardından emeklilere yönelik önemli bir adım attı.
Bu yeni düzenlemeyle emekliler, sinema salonlarında gün boyunca tüm seanslarda %30 indirimle film izleyebilecekler.
İmzalanan protokol sayesinde hayata geçirilen bu güzel haberi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" ifadeleriyle duyurdu.
ANLAŞMALI SALONLARDA GEÇERLİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Emeklilerimiz, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından % 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.”