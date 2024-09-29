Emeklileri Heyecanlandıracak Rakamlar Ortaya Çıktı: Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı
Emeklilerin banka promosyon ödemelerinde önemli artışlar yaşanıyor. Eylül ayı itibarıyla bazı bankalar 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında bu promosyon artışlarıyla ilgili emeklilere dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.
Kaynak: TRT Haber
İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, bazı bankaların promosyon tutarlarını güncellediğini belirterek, emeklilerin daha önce imzaladıkları promosyon anlaşmalarına rağmen bu yeni fırsatlardan faydalanabileceğini ifade etti. İsa Karakaş, "Bir emekli vatandaşımız 3 yıllık taahhüt vaadinde bulunmuş olsa bile bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. İstediği zaman mevcut bankadaki hesabını başka bir bankaya yani daha yüksek promosyon veren bankaya taşıyabiliyor. Bunun önünde herhangi bir ceza idari para ziyasetmeye müeyyide yoktur" dedi. Karakaş, mevcut bankadaki taahhüdün kalan süreleri için cayma bedelinin geri alınabileceğini de ekledi.
"EMEKLİLER ACELE ETMESİN"
İsa Karakaş, emeklilerin acele etmeden, bankalar arasında iyi bir araştırma yapmalarını tavsiye ederek şunları söyledi:
"Emeklerimiz hemen acele etmesinler. Mesela Temmuz'da ne oldu? Emeklerimizin maaşı zamlanınca bankalar da bunu tekrar yenilediler. Dolayısıyla hemen anında karar vermek yerine iyice bir araştırma yapsınlar. Biliyorsunuz önümüzdeki Ocak ayında yine emeklerimizin maaşları artacak. Dolayısıyla yine bir artış söz konusu."
BİRDEN FAZLA PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?
İsa Karakaş, birden fazla maaş alan emeklilerin birden fazla promosyon alabileceğini belirtti. Karakaş, "Diyelim ki kendi maaşlarından dolayı 12.500 TL alıyor, eşinden de 6.250 TL alıyorsa ne olacak? Toplamda 18.575 TL maaşı var. Şimdi bankaların promosyonuna baktığımız zaman genel olarak 6.250 TL. Olanlar için farklı bir rakam var. 6.250 TL ile 12.500 TL maaş için ayrı bir promosyon var. 12.500 TL ile 15.000 TL için ayrı, 15.000 TL ile 20.000 TL için ayrı, 20.000 TL ile 25.000 TL ve üzeri alanlar için de... Yani maaş ne kadar yüksekse promosyon tutarı da o denli artıyor. Dolayısıyla iki maaş varsa bunlar toplanacak 12.500 TL maaş alıyor ve eşinden de 6.000 TL alıyorsa ne olacak? Bu 18.500 TL yapacak. 12.500 TL'ye göre değil de 18.500 TL'ye göre promosyon alacak" dedi.
Emeklilerin promosyon yarışında dikkatli adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Karakaş, bu süreçte en iyi fırsatları yakalamak için detaylı bir araştırma yapılmasının önemine dikkat çekti.