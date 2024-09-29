Emeklileri Heyecanlandıracak Rakamlar Ortaya Çıktı: Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı

BİRDEN FAZLA PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?

İsa Karakaş, birden fazla maaş alan emeklilerin birden fazla promosyon alabileceğini belirtti. Karakaş, "Diyelim ki kendi maaşlarından dolayı 12.500 TL alıyor, eşinden de 6.250 TL alıyorsa ne olacak? Toplamda 18.575 TL maaşı var. Şimdi bankaların promosyonuna baktığımız zaman genel olarak 6.250 TL. Olanlar için farklı bir rakam var. 6.250 TL ile 12.500 TL maaş için ayrı bir promosyon var. 12.500 TL ile 15.000 TL için ayrı, 15.000 TL ile 20.000 TL için ayrı, 20.000 TL ile 25.000 TL ve üzeri alanlar için de... Yani maaş ne kadar yüksekse promosyon tutarı da o denli artıyor. Dolayısıyla iki maaş varsa bunlar toplanacak 12.500 TL maaş alıyor ve eşinden de 6.000 TL alıyorsa ne olacak? Bu 18.500 TL yapacak. 12.500 TL'ye göre değil de 18.500 TL'ye göre promosyon alacak" dedi.

Emeklilerin promosyon yarışında dikkatli adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Karakaş, bu süreçte en iyi fırsatları yakalamak için detaylı bir araştırma yapılmasının önemine dikkat çekti.