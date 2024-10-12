Emeklileri Havalara Uçuracak Gelişme: Tarih Verildi Çifte Ödemede Hesaplara Yatırılacak
Ekim ayının ortalarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Başvurusunu yapan emeklilere, 28 Ekim'e kadar çifte ödeme yapılacak. Emekli maaşı ödeme günleri ve promosyon tarihleri de belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayında emeklilere hem maaş ödemesi hem de promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. 28 Ekim'e kadar devam edecek olan bu süreçte, emeklilerin hem maaşlarını hem de bankalardan alacakları promosyonları aynı anda alacakları ifade edildi. Promosyon miktarları ise her geçen gün artıyor. VakıfBank, emekliler için sunduğu çifte promosyonla dikkat çekti.
28 EKİM TARİHİNE KADAR HESAPLARA GEÇECEK
Ekim ayı boyunca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bankalardan gelen sürpriz ödemelerle karşılaşacak. Emekliler, maaş ödemelerini 17 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında alacaklar. 4C emeklileri için maaş ödemeleri ise 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Emekliler, maaş ödemelerini e-devlet üzerinden de kontrol edebilecekler.
BANKALAR PROMOSYON YARIŞINA GİRDİ
Ekim ayında bankalar, emeklilere yönelik yeni promosyon hamleleriyle dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalarda sunulan promosyon miktarları 20.000 TL’ye kadar yükselirken, VakıfBank emeklilere 24.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sundu. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emekliler 12.000 TL promosyon alabiliyor. Ayrıca, VakıfBank Troy kartı kullanan emeklilere her ay 1.000 TL olmak üzere toplamda 12.000 TL ek para hediyesi veriliyor. Böylece, VakıfBank’ın toplam promosyonu 24.000 TL’ye ulaşmış oluyor.
3 GÜN İÇİNDE HESAPLARA YATIRILACAK
Emekliler için tüm bankalarda promosyon başvuruları Ekim ayı sonuna kadar sürecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, sadece 3 yıllık maaş taahhüdü vermek kaydıyla promosyon alabiliyor. Emekli maaşının taşınması işlemleri mobil bankacılık, internet bankacılığı ve şubeler aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Promosyon başvurusu yapan emekliler, 3 iş günü içinde IBAN numaraları aracılığıyla promosyon ödemelerini alabilecekler.