Emeklileri Havalara Uçuracak Gelişme: Tarih Verildi Çifte Ödemede Hesaplara Yatırılacak

Ekim ayında emeklilere hem maaş ödemesi hem de promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. 28 Ekim'e kadar devam edecek olan bu süreçte, emeklilerin hem maaşlarını hem de bankalardan alacakları promosyonları aynı anda alacakları ifade edildi. Promosyon miktarları ise her geçen gün artıyor. VakıfBank, emekliler için sunduğu çifte promosyonla dikkat çekti.

28 EKİM TARİHİNE KADAR HESAPLARA GEÇECEK

Ekim ayı boyunca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bankalardan gelen sürpriz ödemelerle karşılaşacak. Emekliler, maaş ödemelerini 17 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında alacaklar. 4C emeklileri için maaş ödemeleri ise 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Emekliler, maaş ödemelerini e-devlet üzerinden de kontrol edebilecekler.