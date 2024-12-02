Emeklilere Zamdan Bile Güzel Haber Geldi: Yeni Yıla Sayılı Günler Kala Duyuruldu
Yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu Aralık ayı promosyon tutarları da güncellendi. Bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon miktarı 24 bin TL'ye dayandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını taşıyanlar için müjdeli haberler geldi. Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, emeklilere sunulan promosyon tutarları da önemli ölçüde arttı. 2024 Aralık ayı itibarıyla bazı bankalar, emeklilere cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları 24 bin TL'ye dayandı.
Emekli maaşınızı taşıdığınız bankayı değiştirerek hem daha yüksek bir promosyon kazanabilir hem de farklı bankaların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ancak promosyon tutarı, seçtiğiniz bankanın kampanya koşullarına, maaşınızın tutarına ve banka ile yaptığınız sözleşmeye göre değişiklik gösterir. İşte 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla emeklilere en yüksek banka promosyonu veren bankalar...
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılacağı duyuruldu. Banka 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanya fırsatı sunuyor.
10.000-14.999TL için 10.000 TL promosyon,
15.000-19.999TL için 12.500 TL promosyon,
20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
AKBANK
SGK ğemekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.