Emeklilere Zamdan Bile Güzel Haber Geldi: Yeni Yıla Sayılı Günler Kala Duyuruldu

Emekli maaşınızı taşıdığınız bankayı değiştirerek hem daha yüksek bir promosyon kazanabilir hem de farklı bankaların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ancak promosyon tutarı, seçtiğiniz bankanın kampanya koşullarına, maaşınızın tutarına ve banka ile yaptığınız sözleşmeye göre değişiklik gösterir. İşte 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla emeklilere en yüksek banka promosyonu veren bankalar...