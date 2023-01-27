Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi!
Bakan Bilgin EYT'li vatandaşların ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını söyledi. Peki emekli maaşını alan EYT'liler promosyonlarını ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen süreci tek tek anlattı.
EYT düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Öte yandan Bakan Bilgin EYT'li vatandaşların ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını söyledi. Peki emekli maaşını alan EYT'liler promosyonlarını ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen süreci tek tek anlattı. Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
EYT’LİLERE PROMOSYONLAR NE ZAMAN YATAR?
“Maaş promosyonu emekli maaş almaya hak kazanmakla beraber alınabiliyor. Emekli maaşı aylığı bağlanmasıyla beraber yani SGK sisteminde kişinin emekli olduğu gözükmesiyle birlikte vatandaşımız banka seçimi yapabiliyor. Bankaların bir promosyon yarışı içerisine gireceğinden bahsetmiştik.
'8 BİN 500 İLE 15 BİN LİRA ARASINDA OLACAK’
Merkez Bankası’nın liralaşma stratejisine uygun olarak bankalar TL mevduatları daha fazla tutmak zorundalar. EYT’li vatandaşlarımız promosyon fiyatları alarak en yükseğini seçmelilerdir.
Ortalama promosyonlar kamu bankalarında daha düşük olacak ama özel bankalarda 8 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir promosyon olacaktır.