Emeklilere Tamamen Bedava Oldu: Bir Kuruş Para Ödemeyecekler
Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca emekliye tamamen ücretsiz oldu. İşte ayrıntılar...
Son yapılan maaş artışlarının ardından, emeklilere ek avantajlar sağlamak için yeni düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan yeni bir uygulama ile emekliler, belirli sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz faydalanabilecek. Bu düzenleme, emeklilere sağlık alanında önemli bir kolaylık sağlayacak.
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış ve en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasının yanı sıra, emekli promosyonlarında da güncellemeler yapılmıştı. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden emeklilere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sağlık, gıda ve diğer hizmetlerde emeklilere sağlanan kolaylıklar artırılmakta. SGK'dan emeklilere yönelik yeni bir destek haberi geldi. İşte emeklilere özel ücretsiz kaplıca desteğiyle ilgili detaylar...
EMEKLİLERE PEŞ PEŞE DESTEK MÜJDELERİ
Emekli vatandaşların hayat pahalılığıyla başa çıkabilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Birçok belediye de emekliler için çeşitli destek açıklamaları yapıyor. Bu destekler arasında emeklilere ücretsiz toplu ulaşım ve su faturası gibi yardımlar bulunuyor.
Ayrıca bazı kurumlar, emeklilere nakdi destek sağlıyor. SGK'dan da emeklilere yönelik sevindirici bir haber geldi. SGK, emekliler için ücretsiz kaplıca desteği sağlayacağını açıkladı.
EMEKLİ VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK
SGK, anlaşmalı kaplıcalarda emeklilere ücretsiz kaplıca hizmeti sunma müjdesi verdi. Bu destek kapsamında emekliler, anlaşmalı kaplıcalardan ücretsiz faydalanabilecek ve yanlarına bir kişi daha alabilecekler. Kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emeklinin sağlık kurulu raporu sunması gerekecek. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından düzenlenecek. Raporda, hastalığın tanısı, tahmini tedavi süresi ve seans sayıları gibi bilgilerin yer alması ve raporun başvuru sırasında 6 aydan eski olmaması şartı aranacak.
YANLARINDA BİR YAKININI DA GÖTÜREBİLECEKLER
SGK’nın sunduğu emeklilere yönelik ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emekliler, yanlarında bir yakınıyla birlikte bu hizmetten faydalanabilecekler. Ancak, bu destek sadece anlaşmalı kaplıcalarda geçerli olacak ve tüm kaplıcaları kapsamayacak. Başvuru sürecinde, emeklilerin sağlık kurulu raporlarını aldıktan sonra 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvurmaları gerekecek. Bu süre zarfında başvuru yapılmaması durumunda, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu temin edilmesi gerekecek. Ayrıca, tedavi sürecinde sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlanan hasta sevk formu ile işlemler devam ettirilebilecek.