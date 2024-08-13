Emeklilere Tamamen Bedava Oldu: Bir Kuruş Para Ödemeyecekler

EMEKLİ VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK

SGK, anlaşmalı kaplıcalarda emeklilere ücretsiz kaplıca hizmeti sunma müjdesi verdi. Bu destek kapsamında emekliler, anlaşmalı kaplıcalardan ücretsiz faydalanabilecek ve yanlarına bir kişi daha alabilecekler. Kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emeklinin sağlık kurulu raporu sunması gerekecek. Bu rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanlarında uzman sağlık kurulları tarafından düzenlenecek. Raporda, hastalığın tanısı, tahmini tedavi süresi ve seans sayıları gibi bilgilerin yer alması ve raporun başvuru sırasında 6 aydan eski olmaması şartı aranacak.

YANLARINDA BİR YAKININI DA GÖTÜREBİLECEKLER

SGK’nın sunduğu emeklilere yönelik ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emekliler, yanlarında bir yakınıyla birlikte bu hizmetten faydalanabilecekler. Ancak, bu destek sadece anlaşmalı kaplıcalarda geçerli olacak ve tüm kaplıcaları kapsamayacak. Başvuru sürecinde, emeklilerin sağlık kurulu raporlarını aldıktan sonra 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvurmaları gerekecek. Bu süre zarfında başvuru yapılmaması durumunda, yol giderleri ve gündelikler için yeni bir sağlık raporu temin edilmesi gerekecek. Ayrıca, tedavi sürecinde sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlanan hasta sevk formu ile işlemler devam ettirilebilecek.