Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme
Çok sayıda banka promosyon kampanyası başlatırken bir banka tarafından ödenen promosyon 18 bin TL'yi geçmiş durumda. İşte o bankayla ilgili detaylar.
Banka promosyon kampanyaları, müşteri çekme ve mevcut müşteri tabanını koruma stratejileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bankalar, rekabetin artması ve müşteri taleplerinin değişmesiyle birlikte, promosyon kampanyalarına daha fazla önem vermektedirler. Son dönemde, bu konuda atılan adımlardan biri de yüksek promosyon tutarı ödemesidir.
EMEKLİLERE 18 BİN TL ÖDEME
ING Bank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada emeklilere ödenecek olan promosyonla ilgili detaylara yer verildi. İşte o detaylar
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli.
EMEKLİLERE 17.500 TL ÖDEME
Emekli maaşını bankaya taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2 bin 500 TL chip-para ile 17 bin 500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler. Kampanya Eylül sonuna kadar geçerli.