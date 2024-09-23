Emeklilere Nakit Olarak Ödeniyor! 20 Bin TL'ye Yakın Ek Ödeme

Banka promosyon kampanyaları, müşteri çekme ve mevcut müşteri tabanını koruma stratejileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bankalar, rekabetin artması ve müşteri taleplerinin değişmesiyle birlikte, promosyon kampanyalarına daha fazla önem vermektedirler. Son dönemde, bu konuda atılan adımlardan biri de yüksek promosyon tutarı ödemesidir.

EMEKLİLERE 18 BİN TL ÖDEME

ING Bank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada emeklilere ödenecek olan promosyonla ilgili detaylara yer verildi. İşte o detaylar

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli.