Emeklilere Flaş ATM Uyarısı: Promosyon Parası Çekerken Bu Detaya Dikkat

Bal, kamu bankalarının promosyon tutarlarını 8.000 TL ile 12.000 TL arasında belirlediğini ifade ederek, en düşük maaşlarda 8.000 TL, en yüksek maaşlarda ise 12.000 TL promosyon verildiğini belirtti. Bununla birlikte, özel bankalar arasında daha yüksek rakamlar sunanlar da var. Örneğin, bir banka 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.500 TL çip para sunarken, bir başka banka 15.000 TL nakit promosyon ve 3.000 TL ek promosyon veriyor. En yüksek promosyon tutarını sunan banka ise 18.000 TL yıllık promosyon ile emeklilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca, bazı bankalar EFT ve havale işlemlerinden ücret almama gibi ek avantajlar da sunuyor.