Emeklilere Flaş ATM Uyarısı: Promosyon Parası Çekerken Bu Detaya Dikkat
En düşük emekli maaşlarının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar, emekli promosyonlarını güncelledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, promosyon parasını ATM'den çekecek emeklilere kritik uyarılarda bulundu.
Emeklilere sağlanan banka promosyonları, en düşük emekli maaşlarının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte yeniden güncellendi. Bankalar, promosyon yarışında farklı avantajlar sunarken, uzmanlar bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktaları gündeme taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilere yönelik promosyonlarla ilgili yaptığı açıklamalarda, bankaların sunduğu hizmetlerin sadece nakit promosyonla sınırlı olmadığını vurguladı.
Bal, kamu bankalarının promosyon tutarlarını 8.000 TL ile 12.000 TL arasında belirlediğini ifade ederek, en düşük maaşlarda 8.000 TL, en yüksek maaşlarda ise 12.000 TL promosyon verildiğini belirtti. Bununla birlikte, özel bankalar arasında daha yüksek rakamlar sunanlar da var. Örneğin, bir banka 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.500 TL çip para sunarken, bir başka banka 15.000 TL nakit promosyon ve 3.000 TL ek promosyon veriyor. En yüksek promosyon tutarını sunan banka ise 18.000 TL yıllık promosyon ile emeklilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca, bazı bankalar EFT ve havale işlemlerinden ücret almama gibi ek avantajlar da sunuyor.
CNN Türk'e konuşan Murat Bal, emeklilerin promosyon miktarının yanı sıra bankanın hizmet ağına da dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Sadece yüksek nakit promosyonu tercih etmek yanıltıcı olabilir. Bankaların sunduğu diğer hizmetler, ATM ağı ve müşteri hizmetleri gibi faktörler de değerlendirilmelidir. Özellikle ATM erişimi olmayan bankalar, ileride emeklilerin mağduriyetine yol açabilir" dedi.
Emeklilerin maaşlarını taşımak istedikleri bankaları seçerken e-devlet üzerinden gerekli işlemleri yapmaları gerektiğini hatırlatan Bal, "Maaş taşıma sürecinde emekliler sadece nakit promosyonu değil, bankanın genel hizmet kalitesini de göz önünde bulundurmalı. Aksi halde, yüksek promosyon sunan fakat ATM ağı yetersiz olan bir banka, günlük hayatta büyük sorunlar yaratabilir" uyarısında bulundu.