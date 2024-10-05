Emeklilere Ekim Desteği! Ödemeler Kartlara Yatırıldı
Ekim ayının gelmesiyle birlikte emeklilere destek ödemeleri de bir bir hesaplara yatırılmaya başladı. Emeklilere destek ödemeleri yapan belediyeler kamuoyunu bilgilendirirken, o belediyeden açıklama geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığı aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili hesaplamalar hız kazandı. Üç aylık enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan bu hesaplamalar, ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon beklentileriyle birlikte emekli maaşlarında beklenen artışların tahmin edilmesine olanak sağlıyor.
EMEKLİLERE YÖNELİK DESTEK PROJELERİ
Emekliler için yalnızca maaş zamları değil, belediyeler tarafından sağlanan çeşitli destek projeleri de gündeme geliyor. Özellikle ekim ayının ilk günlerinde, yerel yönetimlerin emeklilere sunacağı yardımlar ve sosyal desteklerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu projeler, emeklilere ekonomik anlamda nefes aldırmayı amaçlayan birçok farklı yardımı içeriyor.
DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI
17-28 Ekim tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak maaş ödemeleri için geri sayım başladı. Emekliler, maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre alırken, aynı zamanda bu süreçte devreye alınacak çeşitli destek ödemeleri de merakla beklenirken ek yardım ve destek programları, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.
Eylül ayının başlangıcından itibaren emeklilere sağlanacak desteklere dair belediyeler peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Bu süreçte yerel yönetimler, emeklilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen yardımların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Ekim ayı boyunca, destekler hayata geçirildikçe belediyeler tarafından yeni duyurular yapılmaya devam edilecek. Özellikle sosyal yardımlar, ulaşım kolaylıkları ve ekonomik destekler, emeklilere yönelik sunulan önemli hizmetler arasında yer alıyor.
Bu kapsamda, 44.536 emekliye 66.800.000 TL destek ödemesinin iletilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal desteklerimizle emeklilerimizin hayatına dokunmaya devam ediyoruz. 44.536 emeklimize 66.8 milyon TL’lik emekli desteği 15. kez Başkent Kartlara yatırıldı.
İyiliğin Başkenti Ankara’da dayanışma büyüyor."