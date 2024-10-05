Emeklilere Ekim Desteği! Ödemeler Kartlara Yatırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili hesaplamalar hız kazandı. Üç aylık enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan bu hesaplamalar, ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon beklentileriyle birlikte emekli maaşlarında beklenen artışların tahmin edilmesine olanak sağlıyor.

EMEKLİLERE YÖNELİK DESTEK PROJELERİ

Emekliler için yalnızca maaş zamları değil, belediyeler tarafından sağlanan çeşitli destek projeleri de gündeme geliyor. Özellikle ekim ayının ilk günlerinde, yerel yönetimlerin emeklilere sunacağı yardımlar ve sosyal desteklerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu projeler, emeklilere ekonomik anlamda nefes aldırmayı amaçlayan birçok farklı yardımı içeriyor.