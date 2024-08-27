Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor

Kamu bankası Halkbank yeni promosyon kampanyası başlattı. Emekliler promosyon kampanyasından nasıl yararlanacak belli oldu. İşte Halkbank'ın promosyon kampanyasına dair tüm detaylar.

Emekliler, maaşlarını Halkbank’a taşıdıklarında, belirli bir süre içerisinde ödüllü promosyon fırsatlarından faydalanabilecekler. Bu kampanya ile emekliler, yalnızca maaşlarını taşımakla kalmayacak, aynı zamanda ek avantajlardan da yararlanabilecekler.

NE KADAR PROMOSYON ALACAĞIM?



10.000 TL - 14.999,99 TL Brüt Maaş: 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999,99 TL Brüt Maaş: 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve Üzeri Brüt Maaş: 12.000 TL promosyon