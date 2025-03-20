Emeklilere Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu
Geçim sıkıntısı her geçen gün artan emeklilere Karabük Belediyesi’nden önemli bir destek geldi. 2025 yılı boyunca emekliler, su faturası ödemekten muaf tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde milyonlarca emekli, 14 bin 469 TL maaşla geçinmeye çalışırken, yükselen kira, gıda ve fatura maliyetleri nedeniyle ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler için sağlanan bu destek, bütçelerine bir nebze olsun rahatlama getirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Su faturası muafiyetinden yararlanmak isteyen emeklilerin aşağıdaki belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor:
-SGK’dan alınmış emeklilik belgesi
-Kimlik fotokopisi
-Başvuru dilekçesi
Emekliler, belirtilen evraklarla belediye veznelerine başvuruda bulunabilecek.
FATURA DESTEĞİ 2025 SONUNA KADAR SÜRECEK
Artan yaşam maliyetleri nedeniyle su faturalarının ücretsiz olması, emekliler için önemli bir ekonomik destek.. Yetkililer, uygulamanın 2025 yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtirken, benzer sosyal desteklerin elektrik, doğalgaz ve kira gibi diğer temel giderlere de genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.