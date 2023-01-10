Emeklilere bir defaya mahsus 93 bin lira ikramiye ödenecek: 15 Ocak'ta başlıyor
3600 ek göstergenin TBMM'den geçmesinin ardından, ikramiye farkı ödemesi geliyor. 2022 yılında emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden ikramiye farkı ödenecek. Emekli olan kamu görevlilerine 93 bin lira ödenecekken; ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.
2022 yılı Temmuz ayında yasalaşan ve kamuda çalışan yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinden itibaren başlayacak.
Son enflasyonun ardından da refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında ortaya çıkan emekli ve memur zammı ardından 3600 ek gösterge ödemeleri de maaşlara yansıyacak.
Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. Bu durum emekli memur maaşlarına yansıyacak.
Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak. Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek. Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak.