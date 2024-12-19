Emeklilere 2025'te 2 Bin TL Ödeme Yapılacak: Meclis'te Onaylandı! Canlı Yayında İlk Kez Açıkladı

ADANA'DA EMEKLİYE 5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Bir diğer destek haberi ise Adana’dan geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte yaşayan emeklilere yönelik bir yardım programı hazırladıklarını duyurdu. Başkan Karalar, özellikle düşük maaşlı ve mağdur durumda olan emeklilere yılbaşından önce nefes aldırmayı hedeflediklerini belirtti. Kent genelinde 400 bin emeklinin bulunduğunu ifade eden Karalar, bu yardımlardan öncelikli olarak en mağdur durumda olan 7 bin emeklinin faydalanacağını açıkladı. 7 bin emekliye 5 bin TL destek verileceği belirtildi.