Emeklilere 2025'te 2 Bin TL Ödeme Yapılacak: Meclis'te Onaylandı! Canlı Yayında İlk Kez Açıkladı
SSK, Bağ-Kur ayrımı olmadan milyonlarca emekliye yılbaşı öncesinde güzel haber geldi. Belediye Başkanı, canlı yayında ilk kez emekliye yılbaşında 2 bin TL destek ödemesi yapacaklarını duyurdu. Böylelikle belediyenin meclisinde onaylanan karar ile birlikte 1 defa olmak şartıyla emekliye kişi başı 2 bin TL yatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli, ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Enflasyonun altında ezilen ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ile geçinmeye çalışan emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında zor dönemden geçiyor.
Bu zorlu süreçte, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Bursa ve Adana Büyükşehir Belediyeleri’nden emeklilere yönelik sevindirici haber geldi. Her iki belediye de ihtiyaç sahibi emeklilere destek sağlamak amacıyla yeni yıl öncesinde harekete geçti.
EMEKLİYE 2 BİN TL ÖDEME YAPILACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katıldığı bir televizyon programında emeklilere bir kereliğine mahsus yapılacak destek ödemesini duyurdu. Başkan Bozbey, ihtiyaç sahiplerini belirleyerek yılbaşında emekliye kişi başı 2 bin TL ödeme yapacaklarını açıkladı. Belediye meclisinde onaylanan kararı canlı yayında paylaşan Bozbey, “Biz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz ve kanunlara uygun şekilde destek sağlıyoruz. Yılbaşında emeklilerimize 2 bin TL destek vereceğiz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.
ADANA'DA EMEKLİYE 5 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ
Bir diğer destek haberi ise Adana’dan geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte yaşayan emeklilere yönelik bir yardım programı hazırladıklarını duyurdu. Başkan Karalar, özellikle düşük maaşlı ve mağdur durumda olan emeklilere yılbaşından önce nefes aldırmayı hedeflediklerini belirtti. Kent genelinde 400 bin emeklinin bulunduğunu ifade eden Karalar, bu yardımlardan öncelikli olarak en mağdur durumda olan 7 bin emeklinin faydalanacağını açıkladı. 7 bin emekliye 5 bin TL destek verileceği belirtildi.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
SSK, Bağkur ayrımı olmadan destekten yararlanmak için gerekli kriterler de ortaya çıktı. Emekli olup hiçbir yerde çalışmamak, hanede başka çalışan ya da emekli bulunmaması, ev ya da araba sahibi olmamak, gelir getirici herhangi bir kazancının bulunmaması gerekiyor. Başvurular, Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında alınacak ve yılbaşından önce dağıtımların tamamlanması planlanıyor.