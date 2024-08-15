Emeklilere 2 Ödeme Birden Verilecek: SSK Ve Bağ-Kurlular Bu Sıralamaya Göre Para Alacak
Emeklilere yönelik ek ikramiye müjdesi nihayet açıklandı. Ek ödemenin hesaplara yatacağı tarih de kesinleşti. İşte detaylar...
Türkiye genelinde 16 milyondan fazla emekli, Ağustos ayında zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Temmuz ayında yapılan maaş farkı ödemelerinin ardından, emekliler şimdi gözlerini Ağustos'ta yapılacak zamlı maaş ve ek ikramiye ödemelerine çevirmiş durumda.
Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının beklentilerini karşılamadığını belirten birçok emekli, Ağustos ayında yapılacak ek zam ve ek ödemeler için büyük bir beklenti içinde. Bu ay, emeklilere çifte ödeme fırsatı sunuluyor. Ağustos ayında hem maaşlara yapılacak zamlar hem de bankaların sunduğu ek ödemeler, emekliler için önemli bir destek oluşturacak.
Kamu bankaları, 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen ek ödemeleri hızla hesaplara yatırırken, özel bankalar daha cazip ve avantajlı ek ödeme fırsatları sunuyor. SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri için ödemelerin netleştiği bu dönemde, emekliler geçim sıkıntısını hafifletmek amacıyla ek ödemeleri yakından takip ediyor.
Birçok banka, emekli maaşı promosyonlarını koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar yükseltti. Ek koşulları yerine getiren emekliler, 3.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatlarından da faydalanabiliyor. Toplamda 17 bankada devam eden bu cazip kampanyalar, emeklilere önemli avantajlar sağlıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, bankaların resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alabilirler.
AĞUSTOS AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri için Ağustos 2024 maaş ödeme takvimi netleşti. 4C emeklileri, zamlı maaşlarını ve maaş farklarını ayın başında alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Bu hafta itibarıyla zamlı maaş ödemeleri de başlamış olacak.
Emekli maaşları, tahsis numaralarının son hanesine göre ödenecek. Ödeme günleri ise şu şekilde:
- SSK emeklileri: 17-25 Ağustos arası
- Bağ-Kur emeklileri: 26-28 Ağustos arası
Ağustos 2024 maaş ödeme takvimine göre, tüm emekliler bu ay zamlı maaşlarını alabilecek. Geçtiğimiz ay, ek zammın gecikmesi nedeniyle bazı emekliler eksik maaş almıştı, ancak bu ay tüm emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak.