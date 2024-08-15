Emeklilere 2 Ödeme Birden Verilecek: SSK Ve Bağ-Kurlular Bu Sıralamaya Göre Para Alacak

Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının beklentilerini karşılamadığını belirten birçok emekli, Ağustos ayında yapılacak ek zam ve ek ödemeler için büyük bir beklenti içinde. Bu ay, emeklilere çifte ödeme fırsatı sunuluyor. Ağustos ayında hem maaşlara yapılacak zamlar hem de bankaların sunduğu ek ödemeler, emekliler için önemli bir destek oluşturacak.