Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek

Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak oldukça kolay. Emekli maaşınızı Akbank'a taşımak için şu adımları takip edebilirsiniz:



1. Size en yakın Akbank şubesine giderek emekli maaşı taşıma talebinde bulunabilirsiniz.

2. Akbank Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

3. Akbank müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi alabilir ve maaş taşıma sürecinizi başlatabilirsiniz.

Akbank, emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sunuyor. Kampanyaya katılım için maaş taşıma ve 3 yıl taahhüt gerekiyor.