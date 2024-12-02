Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek
Akbank, emeklilere ödüllü promosyon ödemesi yapacak.
Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, emeklilere yönelik sunduğu avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler için ödüllü promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu kampanya, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını desteklemeyi ve onlara ek gelir sağlamayı amaçlıyor.
Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine belirli kriterler doğrultusunda ödüllü promosyon ödemesi yapacak. Promosyon tutarları, emekli maaşı miktarına göre değişiklik gösterecek ve emeklilere cazip fırsatlar sunacak. Kampanya kapsamında, emekliler hem maaşlarını güvenilir bir bankada değerlendirme imkânı bulacak hem de ek gelir elde ederek bütçelerine katkı sağlayacak.
Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak oldukça kolay. Emekli maaşınızı Akbank'a taşımak için şu adımları takip edebilirsiniz:
1. Size en yakın Akbank şubesine giderek emekli maaşı taşıma talebinde bulunabilirsiniz.
2. Akbank Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
3. Akbank müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi alabilir ve maaş taşıma sürecinizi başlatabilirsiniz.
Akbank, emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sunuyor. Kampanyaya katılım için maaş taşıma ve 3 yıl taahhüt gerekiyor.