Emeklilerden 'Tabutlu' Maaş Zammı Protestosu: 'Emekli Öldü, Ruhuna El Fatiha'

Mersin’de bir araya gelen 2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamları protesto etti. Alana 'maket tabut' getiren üyeler 'hükümet istifa' sloganları atarak iktidara tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, şunları söyledi:

'AKP YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKASINDA GERİ ADIM ATMIYOR'

“AKP ve ortakları yoksullaştırma politikasında geri adım atmıyor. Daha önce emekliler arasında durumu görece daha iyi olan memur emeklilerini de ısrarla büyük yoksul kümesine itiyor. Bu ücret ve aylıklarla emekliler doyamaz, barınamaz, geçinemez. Emekliler iş arıyor. En verimli çağlarında istihdam edilmeleri gereken çocuklarımızın ve torunlarımızın işsizliği afet boyutundayken emekliler geçinemediği için çalışmak zorunda kalıyor.

İktidar yoksulluğu ve mağduriyeti kader olarak kabullenmemizi, sosyal yardımlarla yetinmemizi, ucuz ekmek, bedava çorba peşinde koşmamızı bekliyor. Kiracılık lüks oldu barınamıyoruz. Dünyanın her yerinde mütevazi de olsa geliri olan her insan bütçesine uygun bir ev bularak barınabilir. Çok değil, dört beş yıl öncesine kadar bizde de böyleydi. İktidarda ne oldu da emekçiler bu kadar sefil duruma geldi. Aylıklar kiraya yetmez oldu. En ücra yerdeki en sağlıksız konutlar bile doldu taştı. Yurttaşın bütçesi barınmaya yetmez oldu.”

Kaynak: ANKA