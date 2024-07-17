Emeklilerden Maaş Tepkisi: Geçinmek Mümkün Değil, Aileler Parçalanıyor

Emekliler, maaşlara yapılan zammın yetersiz, bu şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Emeklilerden Maaş Tepkisi: Geçinmek Mümkün Değil, Aileler Parçalanıyor

Edirne’de yaşayan emekliler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması kararına tepki gösterdi.

Emekli Recep Karaatlı, şunları söyledi:

'En az 30 bin lira olmalı. İktidara geldikleri zaman asgari ücrete ne alınıyorsa bugün de aynısını almamız gerekir. Mümkün değil, aileler parçalanıyor. 10 bin lirayla geçim nasıl olacaksa biz verelim kendilerine geçinebiliyorlarsa tekrar gidip otursunlar. Kiradayım ben. Çocuk okutuyorum. Nasıl yetsin ki, ek iş yaparsanız, tarlanız varsa kiraya verirseniz.'

'BİZ NEREDEN GÖRECEĞİZ ETİ'

Bir başka emekli ise 'Sıfıra sıfır elde var sıfır. Bu maaşlarla geçinilmez. Sürünüyorum ne yapayım ki, ne alayım. Ödenecekler, borç borç, krediler ödenecek. Eti nerede göreceğiz, Kurban Bayramı’nda göremiyoruz. Vatandaş kurban kesemiyor. Biz nereden göreceğiz eti' diye konuştu.

Memur emeklisi Salim Mısırlı ise 'Bize de yüzde 20’ye yakın bir zam yaptılar. Bizim durumumuz 10 bin lira alana göre biraz daha iyi. Ev kirası vermiyorum. Ucu ucuna geçiniyoruz. Evim yoktu ev aldım. Gönül isterdi bir yazlığım, arabam olsun. Kıt kanaat geçiniyoruz. Anca bu kadar…' diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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