Emekliler yeni rotasını belirledi: Akbank Mayıs ayı rakamlarını güncelledi. Akbank emekli promosyon rakamı ne kadar?

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi her geçen gün artış gösterirken emeklileri sevindirecek haber bu kez Akbank'tan geldi. Akbank Mayıs ayı müjdesini emekliye duyurdu...

Kamu bankalarından sonra özel bankalar da emekli promosyon rakamlarını arttırmaya gitmişti. Gidilen bu artış en çok emekliyi sevindirirken Akbank'tan bir müjdeli haber daha geldi.

Mayıs 2024 emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON RAKAMI NE KADAR?

Ek Promosyon Ödeme Koşulları

SGK emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Akbank’ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli

Maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanmış olan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.

Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

Her bir kişi promosyondan sadece 1 kez faydalanabilir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, 1 den fazla maaşı için promosyon talebinde bulunurlarsa ilgili maaşların toplam tutarına göre 1 kez promosyona hak kazanır.

"Emekli Promosyon Taahhütnamesi" ni imzalayarak promosyon başvurusunda bulunan müşterilerin ilk emekli maaşlarının Akbank'a yatmasına istinaden 3 iş günü içinde ödemesi gerçekleştirilir.

Taahhüt süresi içinde vefat haricinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi veya herhangi bir sebeple gelir/aylığının farklı bir bankaya taşınması durumunda, veya müşterinin taahhüt süresi dolmadan promosyon taahhüdünü sonlandırmak istemesi durumunda, promosyon ilişkisi iptal edilecek olup, Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı geri alınacaktır.

Akbank T.A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

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